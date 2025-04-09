الأربعاء 09 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.55%  عند مستوى 30481 محدد الأوزان" بنسبة 0.56%  عند مستوى 38059 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.67%  عند مستوى 13506 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وهبط  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.56%  عند مستوى 8108 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.56%  عند مستوى 11829 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.22%  عند مستوى 3188 نقطة.

تعاملات منتصف الأسبوع 

 وارتفعت مؤشرات  البورصة المصرية  بختام  تعاملات أمس الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع. 

وسجل رأس المال السوقى نحو 2.183 تريليون جنيه، لتربح نحو 20 مليار جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

 وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.64%  عند مستوى 30648 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.10%  عند مستوى 37271 نقطة، وقفز  مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.51%  عند مستوى 13599 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 1.77%  عند مستوى 8871 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.55%  عند مستوى 12188 نقطة، وارتفع   مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.66%  عند مستوى 3203 نقاط.

تداولات جلسة الإثنين

 تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الإثنين، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.163 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

 وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 30453 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 37854 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 13396 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 8717 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 12002 نقطة، وهبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 3182 نقطة.

تعاملات بداية الأسبوع 

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 73 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.167 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 3.34% ليغلق عند مستوى 30639 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.66% ليغلق عند مستوى 38086 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 3.34% ليغلق عند مستوى 13479 نقطة.

وهبط  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 4.84% ليغلق عند مستوى 8649 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 4.58% ليغلق عند مستوى 11941 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 3.75% ليغلق عند مستوى 3198 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

30 محدد الأوزان البورصة البورصة المصرى الشركات الصغيرة والمتوسطة الشريعة الإسلامية الصغيرة والمتوسطة الشر الشركات الصغيرة إيجي إكس 100 ايجي اكس 100 متساوي الاوزان ايجي اكس 30 محدد الاوزان ايجي اكس 30 للعائد الكلي إيجي إكس 30 محدد الأوزان ب

مواد متعلقة

56 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الإثنين

البورصة تخسر 10 مليارات جنيه في ختام تعاملات اليوم

خبير يحدد أهم مكتسبات استئناف الطروحات في البورصة المصرية

14.4 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع

90% صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات بداية الأسبوع

البورصة تخسر 12 مليار جنيه بنهاية تداولات بداية الأسبوع

تأثير تثبيت سعر الفائدة على الذهب والبورصة.. صعود جديد لأسعار المعدن الأصفر في الصاغة.. البورصة تربح 10 مليارات جنيه بختام تعاملات الأسبوع

البورصة تربح 10 مليارات جنيه في ختام تعاملات الأسبوع

الأكثر قراءة

شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب يشهد مراسم خطوبة حفيدته في الأقصر (صور)

أخبار مصر: قتلى بانهيار منزل بأسيوط، غلق 3 مطاعم شهيرة بمصر الجديدة، الزمالك يتحرك ضد زيزو، رادار يكشف قاتل سائق أوبر بحلوان

إلغاء الجمال والدواب في المنطقة الأثرية، ساويرس يكشف حلا لمشكلة المنظومة الجديدة لزيارة الأهرامات

مدبولي يشهد توقيع اتفاقيات بشأن طرح 5 شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية

نتائج زيارة ماكرون التاريخية لمصر ولقاء السيسي

بيان عاجل من شركة الخط الثالث للمترو بشأن مباراة الزمالك

موعد مباراة الأهلي وصن داونز في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الونش يكشف حقيقة توقيعه للأهلي

منوعات

المزيد

علماء روس يكتشفون طريقة لتقليل ضوضاء محركات الطائرات

ارتفاع عدد ضحايا انهيار سقف الملهى الليلي في الدومينيكان إلى 79 حالة وفاة

العثور على تماثيل نادرة تكشف أسرار حياة النخبة في بومبي قبل كارثة فيزوف (فيديو وصور)

لمواجهة ارتفاع أسعارها، ترامب يخطط لنقل تصنيع آيفون إلى أمريكا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر القصدير اليوم الثلاثاء 8-4-2025 في الأسواق

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه في الأسواق اليوم

أحدث أسعار النحاس الأصفر اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أرقام منتخب الناشئين في أمم إفريقيا بعد انتهاء دور المجموعات (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

حكم أداء العمرة في شوال وفضلها

ما الحكمة من فريضة الحج؟، أمين الفتوى يوضح معاني عظيمة للركن الخامس في الإسلام

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 9 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية