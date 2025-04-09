سعد الصغير في قفص الاتهام من جديد.. أغنية أسد تتسبب في محاكمة المطرب يوم 17 مايو.. وفرصة جديدة للطعن على حكم حبسه في قضية المخدرات

عاد مرة أخرى المطرب الشعبي سعد الصغير ليتصدر محركات البحث في جوجل وكذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب قضية جديدة، فلم يلبث المطرب أن انتهى من قضية حيازته مواد مخدرة والتي نظرتها محكمة جنايات شمال القاهرة عبر عدة أشهر وجلسات متعددة حتى ظهرت له قضية جديدة.

سعد الصغير متهم بسرقة لحن أغنية

وهذه المرة قضية سرقة أغنية من ملحن آخر الذي قدم دعوى أمام المحكمة الاقتصادية وحددت 17 مايو المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة المطرب سعد الصغير، لاتهامه بالاستيلاء والتعدي على الحقوق لأغنية الأسد، والتعدي على حقوق الملكية الفكرية.

وتقدم المتضرر شوقي السبكي ببلاغ لجهات التحقيق يقول فيه إنه يمتلك وحده حق الاستغلال المالي للأغنية المعنونة باسم الأسد، والتي أصبح له وحده حق استغلالها، وذلك ثابت بموجب الشهادة الصادرة من واقع سجلات الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات، والثابت بها أن شوقي السبكي المدعى بالحق المدني، له حقوق استغلال الأغنية بكافة طرق الاستغلال ونذكر منها على سبيل المثال الحفلات، والبث التليفزيوني، والحفلات، والإنترنت.

سعد الصغير غنى الأغنية بالمخالفة لقانون حماية الملكية الفكرية

وأضاف مقدم الدعوى، أن الشاكي وحده يتمتع بكامل حق الاستغلال للأغنية وفقا لأحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية إلا أن المدعى بالحق المدني فوجئ بقيام سعد الصغير وآخر بالاشتراك فيما بينهما بالاستيلاء والتعدي على هذا المصنف الفني أغنية الأسد دون وجه حق، واستغلالها تجاريا دون الحصول على إذن كتابي منه.

واختتم بأن سعد الصغير قام بغناء الأغنية وعرضها على اليوتيوب يوم 30 مارس الماضي وذلك بالمخالفة لقانون حماية الملكية الفكرية 82 لسنة 2002.

أغنية الأسد لم تكن القضية الأولى لسعد الصغير

وكان سعد الصغير قد أفرج عنه عقب قضائه مدة حبسه 6 أشهر والتي أقرتها عليه محكمة جنايات القاهرة بتهمة حيازة وتعاطي المواد المخدرة، بعد أن تم القبض عليه في 10 سبتمبر الماضي بمطار القاهرة الدولي أثناء عودته من الولايات المتحدة الأمريكية.

سعد الصغير



وكشفت مصادر قضائية أن دفاع المطرب الشعبي سعد الصغير عكف علي إعداد مذكرة الطعن بالنقض علي حكم حبسه ومن المرجح أن يقدمها خلال أيام.

اتهام سعد الصغير في قضية حيازة مخدرات بالمطار

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المطرب الشعبي سعد الصغير أثناء قدومه من دولة قطر ترانزيت من الولايات المتحدة وأثناء اتخاذ الإجراءات الجمركية بميناء القاهرة الجوي ضبطت معه المادة المخدرة وهي سجائر إلكترونية تحتوي على مواد مخدرة.

وتبين من حيثيات المحكمة أنها قالت بأن المطرب الشعبي سعد الصغير من المشتغلين بالفن بما يقدمه من رسالة سامية في المجتمع تجعل ممن ينتمون إليه قدوة لغيرهم، يحذو الكثيرون حذوهم ويقلدون أفعالهم، إلا إنه لم يكن حريصا على سمعته وفنه ومستقبله وانزلق في هاوية الإدمان على المواد المخدرة على نحو ما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي.

فرصة جديدة أمام سعد الصغير

وأشارت المحكمة إلى أنه حفاظًا على سعد الصغير من التشرد وحرصا على مستقبله من الضياع، أخذت معه أقصى درجات الرأفة وقضت بتخفيف الحكم من 3 سنوات إلى 6 أشهر.

نقابة المهن الموسيقية: انتهاء عضوية سعد الصغير وليس شطب العضوية

أما نقابة المهن الموسيقية فردت علي الأخبار التي تم تداولها بشأن شطب عضوية الفنان سعد الصغير مؤكدة أنها أخطأت في الوصف القانوني لحالة سعد الصغير، حيث إن المصطلح القانوني هو انتهاء عضويته دون أي تدخل من النقابة.

وأضافت أن مصطلح “شطب العضوية” لا ينطبق على سعد الصغير، حيث إن الشطب يتم في حال صدور عقوبة صدرت بقرار من مجلس تأديب النقابة، وهو ما لم يحدث لأن سعد الصغير تم الحكم عليه من خلال حكم محكمة جنائية وليس من خلال قرار من مجلس تأديب، وبالتالي، فإن الوصف القانوني الصحيح لحالة سعد الصغير هو “انتهاء عضويته وليس شطب عضويته.

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