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ثقافة وفنون

دور العرض السينمائي تستقبل فيلم "استنساخ" لـ سامح حسين، اليوم

فيلم استنساخ، فيتو
فيلم استنساخ، فيتو

تستقبل دور العرض السينمائي  بمصر، اليوم الأربعاء 9 أبريل، فيلم “استنساخ” بطولة النجم سامح حسين والنجمة هبة مجدي، عقب انطلاق العرض الخاص للعمل الأمس بإحدى سينمات 6 أكتوبر.

قصة فيلم استنساخ لـ سامح حسين

وتنتمي أحداث الفيلم إلى نوعية الغموض والتشويق.. حيث تدور الأحداث حول الواقع الافتراضي والتأثير المذهل الذي تصنعه التكنولوجيا بمختلف أنواعها علي البشر ومدى سيطرة الذكاء الاصطناعي على مجريات الحياة وكيفية مواجهة الناس لمخاطرها والاستفادة من مميزاتها.


ويعتبر الفيلم مغامرة جديدة يخوضها سامح حسين في السينما لأول مرة، وتجربة مختلفة تمامًا عن ما قدمه قبل ذلك من أفلام كوميدية.. وتشارك هبة مجدي النجم سامح حسين بطولة العمل رفقة مجموعة متميزة من النجوم، وهو من تأليف وإخراج عبد الرحمن محمد.
 

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