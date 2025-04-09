بحبك يا ستاموني، محطات في حياة الطبيب الكوميديان فؤاد خليل وسر علقة نبيلة عبيد

فؤاد خليل، فنان كوميدى ساعدته ملامح وجهه على شهرته ككوميديان ناجح، تميز بخفة الظل والحضور القوى، هو طبيب قبل ان يكون ممثلا لكنه فضل التمثيل على ممارسة الطب، عرف بـ إفيه "بحبك يا ستامونى"، ورحل فى مثل هذا اليوم 9 ابريل عام 2012.



ولد الفنان فؤاد خليل عام 1940، عشق الفن منذ صغره لكنه لرغبة والده طبيب الأشعة، التحق بكلية طب الأسنان، انضم إلى فرق المسرح الجامعى أثناء دراسته بجامعة تقدم لاختبارات معهد الفنون المسرحية ورسب مرتين بسبب تعنت المخرج زكى طليمات والفنان جلال الشرقاوي عضوي لجنة التحكيم الذين قررا أنه لا ينفع للتمثيل وقال له زكى طليمات “شوفلك شغلانة تانية”.

تشجيع من فؤاد المهندس



بعد تخرج فؤاد خليل في كلية طب الأسنان افتتح عيادة أسنان ومارس الطب خمس سنوات، إلا أن عشقه للتمثيل حال دون استمرار عمله طبيبًا فأغلق العيادة، واتجه إلى التمثيل بتشجيع من الفنان فؤاد المهندس الذى استعان به فيما بعد في فوازير "عمو فؤاد"، إلا انه بدأ حياته الفنية بكذبة كان يصفها بالكذبة البيضاء، حيث ادعى أن له صلة قرابة بالفنانة شادية التي كان معجبا بها، وأنها ابنة خالته، مستغلا أنها كانت تعرف والدته.

الفنان فؤاد خليل



البداية الفنية لـ فؤاد خليل فى المسرح كانت بمسرحية "سوق العصر" عام 1968، أما الدور الذى لفت النظر إليه فكان فى مسرحية "مع خالص تحياتى"، ليتألق بعد ذلك فى العديد من الأدوار الكوميدية التى ارتبط بها الجمهور وبلغت 15 مسرحية، منها (الدنيا مقلوبة، يا أنا يا أنت، مسرحية راقصة قطاع عام، العسكرى الأخضر، على الرصيف، رجل مجنون جدا).

الكيف أشهر أفلامه

اتجه فؤاد خليل إلى السينما وقدم العديد من الأعمال السينمائية التى أبدع فيها، حتى وإن شارك فى مشهد واحد، وصلت إلى 60 فيلمًا منها فيلم "الكيف" الذى اشتهر فيه باسم “الريس ستامونى” مع محمود عبد العزيز، واستمر هذا الاسم يطلق عليه حتى رحيله، وأفلام “جاءنا البيان التالى، التعويذة، اللعيب، عايز حقي، رسالة إلى الوالي، قسمة ونصيب، ياتحب ياتقب، جرى الوحوش، الندل، ليل وغوازي، البيضة والحجر، الدنيا على جناح يمامة، ليلة القبض على بكيزة وزغلول”، وكان آخر أعماله فيلم "صايع بحر"، وظهر فيه في مشهد واحد فقط، كما شارك فى عدد قليل من المسلسلات التليفزيونية منها “سر الأرض، جحا المصري، العمر بالمقلوب” وغيرها.

فؤاد خليل مع يونس شلبى فى أشهر أفلامه



من أشهر أدوار فؤاد خليل أيضا دور زوج الفنانة نبيلة عبيد فى فيلم “حارة برجوان”، حيث لقنته علقة ساخنة حين علمت بزواجه عليها بأخرى، وصرحت نبيلة عبيد أن الضرب كان حقيقيا وقالت " يا عيني فؤاد خليل الله يرحمه أخد مني علقة سخنة بجد، في مشهد كان حقيقي ومش مجرد تمثيل، بناء على أوامر من المخرج حسين كمال.

فيلم حارة برجوان رواية إسماعيل ولي الدين، والسيناريو والحوار للكاتب مصطفى محرم.



أصيب فؤاد خليل بجلطة أثناء تصوير فوازير عمو فؤاد، وأقعده المرض لمدة اقتربت من 8 سنوات أصيب خلالها بالشلل، واستمر يعانى على كرسي متحرك فقيرًا مفلسًا، إلا أنه كان يشكو خلال هذه السنوات من تجاهله ومن جحود الفنانين، وابتعد عن الفن منذ عام 2004 حتى رحل عام 2012 عن 72 عاما.

وصية غريبة لم تنفذ



كانت آخر وصايا الفنان فؤاد خليل قبل الرحيل أن تذاع فى العزاء ـ كما ذكر ابنه أحمد خليل ـ مسرحيته راقصة قطاع عام التى عرضت عام 1985 وكانت بطولة يحيى الفخرانى وسماح أنور وكان فؤاد خليل يعتز بها جدا، لكن لتضمن المسرحية مشاهد رقص لم يستطع الابن تنفيذ الوصية.

تكريم فى مهرجان الضحك

لم ينل فؤاد خليل التكريم إلا مرة واحدة فى حياته حيث كرمه مهرجان الضحك عام 2010، وتسلم درع التقدير وهو على كرسيه المتحرك، متمنيًا أن يقف أمام الجمهور الذي حضر وهو بكامل صحته، كما عبر عن فرحه لتلقيه هذا التكريم وهو لا يزال على قيد الحياة.



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