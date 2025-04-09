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حوادث

هوس الترند أصابهم، محاكمة 3 أشخاص لاختلاق واقعة سرقة أكفان من مسجد بمصر الجديدة

إحالة 3 أشخاص بتهمة
إحالة 3 أشخاص بتهمة اختلاق واقعة سرقة أكفان من مسجد للمحاكم

أمرت نيابة مصر الجديدة بإحالة 3 أشخاص متهمين بنشر فيديوهات قديمة لسرقة أكفان من داخل مسجد بمصر الجديدة واختلاق واقعة ونشر أخبار كاذبة، للمحاكمة الجنائية.

وكانت أجهزة أمن القاهرة نجحت في كشف حقيقة ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام أحد الأشخاص بسرقة أكفان من داخل مسجد بمصر الجديدة.

وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف حقيقة ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن التضرر من قيام شخص مجهول الهوية بسرقة ( 120 كفن موتى - ميكرفون) من داخل أحد المساجد بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة.

وبالفحص لم يستدل على ورود أية بلاغات في هذا الشأن وبسؤال إمام المسجد المشار إليه قرر بعدم وجود ثمة مسروقات وبالتحري تم تحديد وضبط القائم على نشر مقطع الفيديو مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية.

وبمواجهته اعترف بنشر مقطع الفيديو عبر صفحته لتحقيق نسب مشاهدة عالية وأرباح مادية، وأضاف أنه تحصل على مقطع الفيديو من (شخصين، مقيمان بدائرة قسم شرطة حدائق القبة) وتم ضبطهما.

وبمواجهتهما أقرا بأن الفيديو المشار إليه "قديم" - وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله فى حينه وطلبا من الأول إعادة نشره واختلاق واقعة سرقة الأكفان لتحقيق مشاهدات عالية وأرباح مادية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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نيابة مصر الجديدة نشر أخبار كاذبة مصر الجديدة وزارة الداخلية

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