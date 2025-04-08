إعدام أغذية وتحرير محاضر، محافظ الدقهلية يتابع حملات التفتيش بحي شرق المنصورة (صور)

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أن الرقابة على الأسواق والمحال والمنافذ التي تقوم ببيع وتداول وعرض اللحوم والدواجن والمنتجات الغذائية بمختلف أنواعها، تهدف إلى ضبط الأسعار وعدم المغالاة، والتأكد من سلامة السلع المعروضة للبيع، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفين.

وفي هذا السياق وتنفيذا لتعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، تابع الأستاذ محمد أمين رئيس حي شرق المنصورة، حملة اللجنة الخماسية للتفتيش على المحال التجارية ومنافذ بيع الخضروات والفاكهة والسلع الغذائية، برئاسة محمد حسن مجد نائب رئيس حي شرق المنصورة، وأعضاء اللجنة الخماسية التي تضم، راضي العدوي مدير إدارة البيئة، والدكتور راضي شلتوت من الإدارة البيطرية، وأبو النجا طه من الإدارة الصحية، ومسئولي التموين، للمرور على المنافذ في نطاق حي شرق المنصورة، للتأكد من جودة المنتجات المعروضة والالتزام بالأسعار المقررة وتم إعدام 50 كيلو خضروات متنوعة لتغيير خواصها الطبيعية.

كما قامت اللجنة بالتنبيه على أصحاب المحال ومنافذ البيع بضرورة إعلان الأسعار في أماكن ظاهرة، والالتزام بأسعار الشاشات الإلكترونية وفي حالة المخالفة سيتم غلق المنفذ أو المحل وتوقيع غرامات مالية، كما شددت اللجنة على التأكد من سلامة السلع والمنتجات الغذائية المعروضة ومطابقتها للاشتراطات الصحية.

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