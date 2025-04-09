ياسر ريان: زيزو لاعب ذكي استغل الزمالك ليستعد لمونديال الأندية مع الأهلي

الأهلي، قال ياسر ريان نجم الأهلي السابق إن أحمد مصطفى زيزو لاعب ذكي ولعب أطول فترة ممكنة مع الزمالك من أجل المشاركة في مونديال الأندية مع الأهلي.



زيزو لاعب ذكي

أضاف ريان في تصريحات تليفزيونية: "زيزو لاعب ذكي وكان يريد لعب أطول فترة ممكنة مع الزمالك حتى يكون جاهزًا للمشاركة في مونديال الأندية مع الأهلي".

وأضاف ريان: "ألوم مجلس الزمالك على إدارته لملف تجديد عقد زيزو".

زيزو مع والده، فيتو

الزمالك قادر على تخطي ستيلينبوش

وتحدث ريان عن مواجهة الزمالك وستيلينبوش اليوم قائلًا:"الزمالك قادر على تخطي ستيلينبوش والصعود لنصف نهائي الكونفدرالية رغم الغيابات العديدة".

وعن صعود الأهلي قال ريان: "كنت واثق من تأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري الأبطال".

الفارق كبير بين الأهلي والهلال

تابع: "هناك فارق كبير بين الأهلي والهلال والطبيعي أن يفوز الأحمر وبيراميدز كان محظوظًا بالتأهل على حساب الجيش الملكي لنصف نهائي دوري الأبطال".

وأكمل: “الترجي التونسي كان أصعب للأهلي من صن داونز نظرًا للقوة الندية والجماهيرية بين الفريقين”.

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