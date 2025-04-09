يورتشيتش: ما حدش كان يتخيل بيراميدز في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

عبر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز عن سعادته بالتأهل للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، رغم حزنه الشديد من الخسارة التي تعرض لها الفريق بهدفين ولكن الظروف المحيطة باللقاء والغيابات والضغط الجماهيري كان له تأثير سلبي على اللاعبين.

تصريحات مدرب بيراميدز

المدير الفني قال خلال المؤتمر الصحفي: “أي شخص قبل بداية البطولة لم يكن ليتخيل أن يتأهل بيراميدز لنصف النهائي ولكن الفريق بالعزيمة والإصرار تأهل وأصبح مع الأربعة الكبار، وبات يضع اسمه بين كبار أندية القارة، وهدفنا تحقيق البطولة القارية”.

تصريحات يورتشيتش

يورتشيتش أوضح أنه ليس من السهل على أي فريق فقدان ثلاثة من أهم لاعبيه والعناصر المهمة بالتشكيل الأساسي في مواجهة فريق قوي مثل الجيش الملكي يلعب على أرضه ووسط جماهيره، وغياب إبراهيم عادل صاحب هدفين وأسيست في مباراة القاهرة كان صعبا وكذلك رمضان صبحي وبلاتي توريه وهما من أهم العناصر، وكان طبيعيا أن يتراجع الأداء بعض الشيء ولكن الهدف حاليا واضح وهدفنا الفوز بالكأس.

دوري أبطال إفريقيا، تأهل فريق بيراميدز إلى دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه بعدما أطاح بفريق الجيش الملكي المغربي من دور ربع النهائي.

منافس بيراميدز في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

ويلتقي بيراميدز مع المتأهل من مولودية الجزائر وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي مولودية الجزائر وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي اليوم الأربعاء علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز بطل جنوب إفريقيا بهدف دون رد.

يذكر أن بيراميدز أيضا تأهل لأول مرة في تاريخه الافريقي الي ربع النهائي بعد احتلاله وصافة المجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن الترجي صاحب الصدارة.

مباراة الجيش الملكي وبيراميدز

وفاز فريق الجيش الملكي على نظيره بيراميدز بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما على الملعب الشرفي بمدينة مكناس في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وسجل يوسف الفحلي هدف الجيش الملكي الأول في الدقيقة 8، وأضاف جويل بيه الهدف الثاني في الدقيقة 82.

وبرغم الخسارة تأهل فريق بيراميدز إلى الدور نصف النهائي بنتيجة 4-3 بمجموع المباراتين، حيث فاز بيراميدز في الذهاب نتيجة 4-1.

وسجل فيستون مايلي هدف لصالح بيراميدز لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الـVAR.

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