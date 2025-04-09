الأربعاء 09 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

يورتشيتش: ما حدش كان يتخيل بيراميدز في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

يورتشيتش، فيتو
يورتشيتش، فيتو

عبر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز عن سعادته بالتأهل للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، رغم حزنه الشديد من الخسارة التي تعرض لها الفريق بهدفين ولكن الظروف المحيطة باللقاء والغيابات والضغط الجماهيري كان له تأثير سلبي على اللاعبين.

 

تصريحات مدرب بيراميدز 

المدير الفني قال خلال المؤتمر الصحفي: “أي شخص قبل بداية البطولة لم يكن ليتخيل أن يتأهل بيراميدز لنصف النهائي ولكن الفريق بالعزيمة والإصرار تأهل وأصبح مع الأربعة الكبار، وبات يضع اسمه بين كبار أندية القارة، وهدفنا تحقيق البطولة القارية”.

 

تصريحات يورتشيتش 

يورتشيتش أوضح أنه ليس من السهل على أي فريق فقدان ثلاثة من أهم لاعبيه والعناصر المهمة بالتشكيل الأساسي في مواجهة فريق قوي مثل الجيش الملكي يلعب على أرضه ووسط جماهيره، وغياب إبراهيم عادل صاحب هدفين وأسيست في مباراة القاهرة كان صعبا وكذلك رمضان صبحي وبلاتي توريه وهما من أهم العناصر، وكان طبيعيا أن يتراجع الأداء بعض الشيء ولكن الهدف حاليا واضح وهدفنا الفوز بالكأس.

 

دوري أبطال إفريقيا، تأهل فريق بيراميدز إلى دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه بعدما أطاح بفريق الجيش الملكي المغربي من دور ربع النهائي.

 

منافس بيراميدز في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 

ويلتقي بيراميدز مع المتأهل من مولودية الجزائر وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي مولودية الجزائر وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي اليوم الأربعاء علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز بطل جنوب إفريقيا بهدف دون رد.

يذكر أن بيراميدز أيضا تأهل لأول مرة في تاريخه الافريقي الي ربع النهائي بعد احتلاله وصافة المجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن الترجي صاحب الصدارة.

 

مباراة الجيش الملكي وبيراميدز 

وفاز فريق الجيش الملكي على نظيره بيراميدز بهدفين نظيفين في  المباراة التي جمعت بينهما على الملعب الشرفي بمدينة مكناس في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وسجل يوسف الفحلي هدف الجيش الملكي الأول في الدقيقة 8، وأضاف جويل بيه الهدف الثاني في الدقيقة 82. 

وبرغم الخسارة تأهل فريق بيراميدز إلى الدور نصف النهائي بنتيجة 4-3 بمجموع المباراتين، حيث فاز بيراميدز في الذهاب نتيجة 4-1.  

وسجل فيستون مايلي هدف لصالح بيراميدز لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الـVAR.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بيراميدز نادي بيراميدز يورتشيتش دوري أبطال أفريقيا

مواد متعلقة

بيراميدز يتأهل لنصف نهائي أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه

صن داونز يطيح بالترجي ويتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

جماهير الجيش الملكي يلقون الشماريخ والألعاب النارية على لاعبي بيراميدز "فيديو"

بث مباشر مباراة بيراميدز والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا 2025

دوري أبطال إفريقيا، ماييلي يقود هجوم بيراميدز في مواجهة الجيش الملكي

استبعاد ثلاثي بيراميدز قبل مواجهة الجيش الملكي بدوري أبطال إفريقيا

يورتشيتش يلقي محاضرة بالفيديو للاعبي بيراميدز قبل مواجهة الجيش الملكي

دوري أبطال إفريقيا، بعثة بيراميدز تغادر فندق الإقامة لمواجهة الجيش الملكي "صور"

الأكثر قراءة

أول تحرك من الزمالك ضد زيزو بعد تأكد توقيعه للأهلي

الرادار يفضح المتهم بقتل سائق أوبر وإلقاء جثته من أعلى جبل بحلوان، شاهد ماذا رصد

موعد مباراة الأهلي وصن داونز في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

لو اتكلمت هقعدهم في بيوتهم، والد زيزو يفتح النار على مسؤولي الزمالك

بعد الفوز على الهلال، موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

والد زيزو: لعب ابني للأهلي مش حرام وميدو السبب في تطفيشه

أوراسكوم بيراميدز تكشف تفاصيل ما حدث في أول أيام التشغيل التجريبي لمشروع تطوير منطقة الأهرامات

حالة الطقس غدا الأربعاء، أمطار خفيفة على هذه المناطق

منوعات

المزيد

مقتل أكثر من 50 فرس نهر في الكونغو بسبب الجمرة الخبيثة

علماء فلك: اكتشاف أربعة كواكب صخرية بالقرب من الأرض

هابل يحل لغزا عمره 35 عاما عن أورانوس

أرخص مكان لشراء الملابس الصيفية في قلب القاهرة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر القصدير اليوم الثلاثاء 8-4-2025 في الأسواق

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه في الأسواق اليوم

أحدث أسعار النحاس الأصفر اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

جرائم إسرائيل فى حق الأطفال.. 55 عاما على مجزرة بحر البقر (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 9 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية عصير المانجو في المنام وعلاقته بسماع أخبار سعيدة ومفرحة

خالد الجندي يكشف متى يكون البيع والشراء وكل الأعمال حراما إلا للمضطر "فيديو"

المزيد
الجريدة الرسمية