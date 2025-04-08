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ثقافة وفنون

أمينة خليل: خفت من مسلسل لام شمسية (فيديو)

أحمد السعدني وأمينة
أحمد السعدني وأمينة خليل، فيتو

قالت الفنانة أمينة خليل: "خُفت جدًّا من مسلسل لام شمسية، لما جالي السيناريو، وقعدت 10 أيام ما أردش على المخرج".

 

سر موافقة أمينة خليل على مسلسل لام شمسية

وتابعت خلال لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي بقناة "أون": "من كتر خوفي ما بقتش عارفة أرد على مخرج مسلسل لام شمسية، ولكن ثقتهم فيَّ حسسني إني أوافق".

تخوف أحمد السعدني من مسلسل لام شمسية

من جانبه علق الفنان أحمد السعدني: "أنا كمان خفت أوي من مسلسل لام شمسية، ومعرفش المخرج استحملني إزاي لإني قعدت فترة طويلة متردد، ولما قرأت أول حلقة ما بقتش عارف أقول له إيه ولكن في النهاية قررت خوض التجربة بشجاعة".
 


مسلسل لام شمسية الحلقة الأخيرة 

وضمن أحداث الحلقة الأخيرة، تؤجل المحكمة النطق بالحكم في القضية لجلسة لاحقة، غير أن والدة وسام وبعدما سمعت ما حكاه الطفل يوسف وما روته لها "رباب" زوجة وسام تنقلب عليه ولا تستقبله في منزلها حتى جلسة النطق بالحكم.

 

وفي جلسة النطق بالحكم، تفاجيء رباب الجميع وتدخل لقاعة المحكمة حاملة اللاب توب الخاص بوسام، وتقدمه للقاضي والذي أمر وسام يفتحه، لتجد المحكمة عليه فيديوهات إباحية ومخلة، ليتأكد لديها السلوك غير السوي لوسام.

 

وتقرر المحكمة في نهاية الحلقة، الحكم على وسام بالحبس المؤبد بتهمة هتك عرض الطفل يوسف والتحرش به، وتوجه رسالة قوية للأسر بالحفاظ على أبنائها ومتابعتهم جيدًا والقرب الدائم منهم لتقطع أي سلوكيات غير سوية قد تحدث تجاههم.

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أمينة خليل الفنانة امينة خليل أحمد السعدني الفنان أحمد السعدني مسلسل لام شمسيه لميس الحديدي

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