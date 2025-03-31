يارب تكون راضي عني، أحمد السعدني يوجه رسالة مؤثرة لروح والده

عبر الفنان أحمد السعدني عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير "انستجرام" عن سعادته الكبيرة بردود فعل الجمهور على مسلسل "لام شمسية" والذي عرض في موسم دراما رمضان المنقضي.

أحمد السعدني

ونشر أحمد السعدني صورة تجمعه بوالده الراحل النجم الكبير صلاح السعدني وعلق عليها قائلا: "كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير، الحقيقة تعجز كلمات الشكر عن التعبير عن مدى سعادتي بردود الأفعال لمسلسل لام شمسية، ده شكر عام لكل كلمة حلوة اتقالت وربنا يقدرني وأرد على واحد واحد.. حقيقي علي راسي كلامكم".

وتابع: "أكتر حاجة كانت مفرحاني دعاء الناس لأبويا واقتران اسمي باسمه، يا رب يا حبيبي تكوني راضي عني وأي حاجة كويسه فيا أو بعملها هي ثمرة كلامك ليا ودعمك وحبك الكبير، ربنا يرحمك ويراضيك ويسعدك يا أغلى وأعظم أب".

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