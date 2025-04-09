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أخبار مصر

ضبط 950 كجم دقيق مدعم و235 بطاقة تموينية مخالفة بالبدرشين

دقيق مهرب، فيتو
دقيق مهرب، فيتو

شنت إدارة الرقابة المركزية بمديرية التموين بالجيزة حملة تموينية مكثفة بدائرة البدرشين، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الدقيق المدعم وبطاقات التموين المخالفة.
 

تفاصيل الحملة

قامت الحملة، برئاسة أحمد كيلاني مفتش إدارة الرقابة المركزية، وبمشاركة فريق من مفتشي الإدارة، بتفتيش دقيق للمخابز والأسواق بدائرة البدرشين، وتم ضبط 19 جوال دقيق بلدي مدعم استخراج 87.5%، بإجمالي كمية 950 كجم، كما تم ضبط 235 بطاقة تموينية مخالفة، مما يشير إلى محاولات للتلاعب في منظومة الدعم.

و تم تحرير المحاضر اللازمة بالوقائع، وإرسالها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتؤكد مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة استمرار حملاتها التفتيشية، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وحماية حقوق المواطنين.
 

تأتي هذه الحملة في إطار جهود الدولة لمكافحة الفساد والتلاعب في السلع المدعمة، وتهدف الحملة إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

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السلع المدعمة التموين والتجارة حماية حقوق المواطنين كميات كبيرة من الدقيق مديرية التموين والتجارة الداخلية مديرية التموين بالجيزة

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