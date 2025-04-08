الثلاثاء 08 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

غدا، محاكمة 7 متهمين في واقعة الاعتداء على "فتاة ترسا" ووالدها

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

تنظر محكمة شمال الجيزة غدا الأربعاء، محاكمة 7 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة ترسا"، بعد إحالتها من دائرة سابقة لعدم الاختصاص.

 

الاتهامات الموجهة للمتهمين في القضية 

 

وكانت نيابة العمرانية الجزئية قد أحالت المتهمين السبعة إلى المحاكمة، وهم خمسة محبوسين واثنان هاربان، بتهم تتضمن: البلطجة، فرض السيطرة، ترهيب المواطنين، حيازة سلاح، والتعدي بالضرب على فتاة ووالدها في منطقة الطالبية بالجيزة.

 

وتعود تفاصيل الواقعة إلى خلاف نشب بعد أن اعتقد الطرف الثاني أن نجل المُبلّغ قام برشق طالبة بكيس مياه داخل المدرسة، ما أدى إلى تطور الأمر إلى مشاجرة واعتداء.

 

من جهته، صرح الدكتور يحيى، والد "نور" المعروفة إعلاميا بـ"فتاة ترسا"، أن المتهمين تقدموا باعتذار أمامه وأمام كبار أهالي المنطقة، وطلبوا التصالح. وأشار إلى أنه قرر العفو عن إحدى المتهمات، نظرًا لصغر سنها ومراعاةً للوساطة التي قادها وجهاء المنطقة.

وشهدت جلسة الصلح حضور عدد من كبار منطقة الطالبية وأهالي الطرفين، وانتهت بذبح عجل احتفالًا بإنهاء الخلاف.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من تحديد هوية المتهمين بعد تداول مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، توثق واقعة الاعتداء، وباشرت ضبطهم بعد استصدار إذن من النيابة، حيث اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنح الجيزة محكمة شمال الجيزة الجيزة نيابة العمرانية الجزئية

مواد متعلقة

المعمل الجنائي يعاين حريق مخزن دار الكتب بالعمرانية

الأكثر قراءة

بث مباشر، مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا 2025

بث مباشر مباراة ريال مدريد مع آرسنال في دوري أبطال أوروبا 2025

مش هقعد معاك، تفاصيل مشادة ميدو وزيزو في مران الزمالك

بث مباشر مباراة بايرن ميونيخ وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا 2025

بث مباشر مباراة بيراميدز والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا 2025

حالة الطقس غدا الأربعاء، أمطار خفيفة على هذه المناطق

بث مباشر مباراة الترجي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا 2025

بعد ظهور شاهد عيان جديد.. التفاصيل الكاملة لوفاة مدير إدارة الباجور بعد جولة وزير التعليم.. وهذه لحظة مقابلته بعبد اللطيف

منوعات

المزيد

مقتل أكثر من 50 فرس نهر في الكونغو بسبب الجمرة الخبيثة

علماء فلك: اكتشاف أربعة كواكب صخرية بالقرب من الأرض

هابل يحل لغزا عمره 35 عاما عن أورانوس

أرخص مكان لشراء الملابس الصيفية في قلب القاهرة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الثلاثاء 8-4-2025 في الأسواق

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه في الأسواق اليوم

أحدث أسعار النحاس الأصفر اليوم الثلاثاء

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

جرائم إسرائيل فى حق الأطفال.. 55 عاما على مجزرة بحر البقر (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية عصير المانجو في المنام وعلاقته بسماع أخبار سعيدة ومفرحة

خالد الجندي يكشف متى يكون البيع والشراء وكل الأعمال حراما إلا للمضطر "فيديو"

العبادلة، رموز العلم والفقه في صدر الإسلام (عبد الله بن عمرو.. صائم الدهر)

المزيد
الجريدة الرسمية