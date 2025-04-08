ديكلان رايس يسجل الهدف الثاني لـ أرسنال في شباك ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا، سجل ديكلان رايس، الهدف الثاني لنادي آرسنال الإنجليزي في شباك فريق ريال مدريد الإسباني، من ركلة حرة مباشرة بالدقيقة 71 من المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "الإمارات"، ضمن لقاءات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان ديكلان رايس، سجل الهدف الأول لنادي آرسنال في شباك فريق ريال مدريد، من ركلة حرة مباشرة بالدقيقة 58.

تشكيل ريال مدريد أمام أرسنال في دوري أبطال أوروبا



ويتكون تشكيل الريال من:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: فالفيردي، أسينسيو، روديجر، ألابا.

خط الوسط: مورديتش، كامافينجا.

خط الوسط الهجومي: رودريجو، جود بيلينجهام، فينيسيوس جونيور.

خط الهجوم: كيليان مبابي.

تشكيل أرسنال ضد ريال مدريد

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: تيمبير، ويليام ساليبا، كيفيور، لويس سكيلي.

خط الوسط: توماس بارتي، ديكلان رايس، مارتن أوديجارد، ميكيل ميرينو.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، جابرييل مارتينيلي

وتقام مباراة الإياب بين ريال مدريد ضد أرسنال على ملعب "سانتياجو برنابيو" يوم الأربعاء 16 أبريل الجاري.

كان ريال مدريد قد تأهل إلى تلك المرحلة من البطولة بعدما تغلب بفضل ركلات الترجيح على أتلتيكو مدريد، عقب التعادل بينهما بهدفين لمثليهما (نتيجة مباراتي الذهاب والإياب).

في حين أن آرسنال اكتسح آيندهوفن بتسعة أهداف مقابل ثلاثة في دور الـ16، ليتأهل إلى ربع النهائي.

ويلتقي المتأهل من فريقي ريال مدريد وآرسنال مع المتأهل من باريس سان جيرمان وأستون فيلا، في مرحلة نصف النهائي.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، تعيين الحكم البوسني عرفان بيليتو لإدارة مباراة آرسنال وريال مدريد،على ملعب الإمارات، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.



ويعاون بيليتو كل من: سيناد إبريسيمبيجوفيتش ودافور بيلجو كمساعدين، وميلوش جيجوفيتش حكمًا رابعًا، فيما يقود دانكيرت مهمة تقنية الفيديو، ويعاونه كريستيان دينجيرت.

وسبق للحكم البوسني أن أدار مباراة لريال مدريد، في دوري أبطال أوروبا، وكانت أمام لابيزيج الألماني، في ذهاب دور الـ 16 لموسم 2023/2024، وانتهت بفوز الميرينجي (1-0).



كما أدار الحكم، البالغ من العمر 40 عامًا، مباراتين للجانرز في الدوري الأوروبي، خلال موسمي 2020-2021 و2022-2023، وفي كلتا المناسبتين فاز الفريق اللندني.

وتأهلت 8 أندية إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وهي: ريال مدريد، برشلونة، أرسنال، باريس سان جيرمان، بايرن ميونخ، أستون فيلا، بوروسيا دورتموند وإنتر ميلان.

مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا



وجاءت مواجهات دور الثمانية على النحو التالي:



مباريات الذهاب



الثلاثاء 8 أبريل



بايرن ميونخ ضد إنتر ميلان



آرسنال ضد ريال مدريد



الأربعاء 9 أبريل



برشلونة ضد بوروسيا دورتموند



باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا





مباريات الإياب



الثلاثاء 15 أبريل



بوروسيا دورتموند ضد برشلونة



أستون فيلا ضد باريس سان جيرمان



الأربعاء 16 أبريل



ريال مدريد ضد آرسنال



إنتر ميلان ضد بايرن ميونخ

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