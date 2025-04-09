الأربعاء 09 أبريل 2025
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اقتصاد

5 أسهم تتصدر قائمة الأكثر ارتفاعا خلال تعاملات منتصف الأسبوع

الأسهم، فيتو
الأسهم، فيتو

تصدرت 5 أسهم قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا خلال تعاملات الثلاثاء، وجاءت كالتالي:

  • زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بنسبة 20% ليغلق عند 3.9 جنيه.
  • التوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.لي بنسبة 12.22% عند 4.5 جنيه.
  • أسمنت سيناء 12.13% ليغلق عند 44 جنيه.
  • الشمس للإسكان والتعمير بارتفاع 11.91% ليغلق عند 6.86 جنيه.
  • العربية للمحابس بنسبة 10.16% عند 6.72 جنيهات للسهم.

 

تعاملات منتصف الاسبوع 

 ارتفعت مؤشرات  البورصة المصرية  بختام  تعاملات أمس الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع. 

وسجل رأس المال السوقى نحو 2.183 تريليون جنيه، لتربح نحو 20 مليار جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30"

 وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.64%  عند مستوى 30648 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.10%  عند مستوى 37271 نقطة، وقفز  مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.51%  عند مستوى 13599 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 1.77%  عند مستوى 8871 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.55%  عند مستوى 12188 نقطة، وارتفع   مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.66%  عند مستوى 3203 نقاط.

 

تداولات جلسة الإثنين

 تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الإثنين، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.163 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30"

 وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 30453 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 37854 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 13396 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 8717 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 12002 نقطة، وهبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 3182 نقطة.

 

تعاملات بداية الأسبوع 

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 73 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.167 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30"

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 3.34% ليغلق عند مستوى 30639 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.66% ليغلق عند مستوى 38086 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 3.34% ليغلق عند مستوى 13479 نقطة.

وهبط  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 4.84% ليغلق عند مستوى 8649 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 4.58% ليغلق عند مستوى 11941 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 3.75% ليغلق عند مستوى 3198 نقطة.

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