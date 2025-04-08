دوري أبطال أوروبا، تشكيل مباراة بايرن ميونيخ وإنتر ميلان

دوري أبطال أوروبا، أعلن فينسينت كومباني المدير الفني لفريق بايرن ميونخ تشكيلة فريقه التي سيبدأ بها مواجهة نظيره فريق إنتر ميلان الإيطالي، مساء اليوم الثلاثاء علي ملعب "أليانز آرينا" في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

تشكيل بايرن ميونخ ضد إنتر ميلان

وجاء تشكيل بايرن ميونخ ضد إنتر ميلان كالتالي:

تشكيل إنتر ميلان أمام بايرن ميونيخ

فيما يدخل إنتر ميلان المباراة بتشكيل مكون من:

موعد مباراة بايرن ميونخ وإنتر ميلان



تنطلق مباراة بايرن ميونخ وإنتر ميلان اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد إنتر ميلان

تذاع مباراة بايرن ميونخ أمام إنتر ميلان اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports HD 2.

كان بايرن ميونخ قد تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب باير ليفركوزن، بعدما فاز بخمسة أهداف دون رد.

في حين أن إنتر ميلان فاز على فينورد بأربعة أهداف مقابل هدف في دور الـ16، ليتأهل إلى ربع النهائي.

وتقام مباراة الإياب بين بايرن ميونخ وإنتر ميلان على ملعب "سان سيرو" يوم الأربعاء 16 أبريل الجاري.

ويواجه المتأهل من بايرن ميونخ وإنتر ميلان نظيره المتأهل من صدام برشلونة وبوروسيا دورتموند، في مرحلة نصف النهائي.

وتأهلت 8 أندية إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وهي: ريال مدريد، برشلونة، أرسنال، باريس سان جيرمان، بايرن ميونخ، أستون فيلا، بوروسيا دورتموند وإنتر ميلان.

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