الثلاثاء 08 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بث مباشر مباراة بايرن ميونيخ وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا 2025

بايرن ميونيخ، فيتو
بايرن ميونيخ، فيتو

بث مباشر مباراة بايرن ميونيخ ضد إنتر ميلان الايطالي في دوري أبطال أوروبا 2025، يبحث عشاق فريق بايرن ميونيخ عن بث مباشر لمباراة الفريق أمام إنتر ميلان، والتي تجمعهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "أليانز أرينا" ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2024 - 2025 

 

بث مباشر مباراة بايرن ميونيخ أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا 2025

ويمكنك مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا 2025 عبر بوابة فيتو.

شاهد مباراة بايرن ميونيخ ضد إنتر ميلان من هنا

https://connect.bein.com/

إنتر ميلان الإيطالي، فيتو
إنتر ميلان الإيطالي، فيتو

بايرن ميونيخ ضد إنتر ميلان

يدخل بايرن ميونخ مباراته أمام إنتر ميلان وهو يسعى للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب

في المقابل، يسعى إنتر ميلان للعودة من ميونخ بنتيجة جيدة تعزز فرصه في التأهل إلى نصف النهائي.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وإنتر ميلان

تملك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري أبطال أوروبا، بما فيها المباراة المرتقبة بين بايرن ميونيخ وإنتر ميلان، التي تنقل عبر قناة beIN Sports HD 2.

 

معلق المباراة

سيقوم علي سعيد الكعبي بالتعليق على المباراة، ما يعد بإضفاء الإثارة والمتعة على أحداث المباراة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بايرن ميونيخ إنتر ميلان الإيطالي دوري ابطال اوروبا 2025 بايرن ميونيخ ضد إنتر ميلان ملعب اليانز ارينا مباراة بايرن ميونيخ أمام إنتر ميلان بث مباشر مباراة بايرن ميونيخ ضد إنتر ميلان

مواد متعلقة

قبل موقعة الليلة بدوري الأبطال، أرقام قياسية لبايرن ميونخ قبل مواجهة إنتر ميلان

تاريخ مواجهات بايرن ميونخ ضد إنتر ميلان في جميع المسابقات

تشكيل إنتر ميلان المتوقع ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ يتوصل لاتفاق مع كيميتش لتجديد عقده

الأكثر قراءة

مش هقعد معاك، تفاصيل مشادة ميدو وزيزو في مران الزمالك

بث مباشر، مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا 2025

بعد ظهور شاهد عيان جديد.. التفاصيل الكاملة لوفاة مدير إدارة الباجور بعد جولة وزير التعليم.. وهذه لحظة مقابلته بعبد اللطيف

زيزو يغادر مران الزمالك بعد ربع ساعة

بث مباشر مباراة ريال مدريد مع آرسنال في دوري أبطال أوروبا 2025

زيزو يكشف وجهته القادمة وموقفه مع الزمالك في بيان علي صفحته الرسمية

أبرزها منح متبرع البلازما 200 جنيه، رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة

بث مباشر مباراة الترجي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا 2025

منوعات

المزيد

علماء فلك: اكتشاف أربعة كواكب صخرية بالقرب من الأرض

هابل يحل لغزا عمره 35 عاما عن أورانوس

أرخص مكان لشراء الملابس الصيفية في قلب القاهرة

الأمير هاري يطعن على قرار رفع حراسته الأمنية في بريطانيا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه في الأسواق اليوم

أحدث أسعار النحاس الأصفر اليوم الثلاثاء

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

جرائم إسرائيل فى حق الأطفال.. 55 عاما على مجزرة بحر البقر (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

العبادلة، رموز العلم والفقه في صدر الإسلام (عبد الله بن عمرو.. صائم الدهر)

في أي عمر خلق الله آدم؟ تعرف على إجابة الشعراوي (فيديو)

تفسير حلم الرقص في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال وزوال الهموم

المزيد
الجريدة الرسمية