الثلاثاء 08 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

كامل الوزير: نسعى إلى تحول مصر لمركز إقليمي في صناعة الدواء بالشرق الأوسط وإفريقيا

كامل الوزير، فيتو
كامل الوزير، فيتو
ads

قال المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل:"لدينا فرصة كبيرة لتعزيز صادراتنا الدوائية إلي الأسواق الدولية لا سيما الإفريقية والعربية".


وتابع خلال احتفالية هيئة الدواء: تحرص الدولة على تطوير صناعة الدواء كونها أحد أهم أولوياتها من خلال توفير بيئة جاذبة للشركات الوطنية، وتطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الاستثمار بما يضمن استدامة الانتاج وزيادة التنافسية على المستوى العالمي.

ولفت: دولة رائدة في التصنيع الدوائي، والحكومة وكافة الجهات المعنية بالتعاون مع هيئة الدواء ستواصل تقديم الحوافز الداعمة ودفع عجلة الإنتاج والتصدير لتكون مصر مركز إقليمي في صناعة الدواء في الشرق الأوسط وإفريقيا.


وشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، احتفالية هيئة الدواء المصرية بمناسبة اعتماد منظمة الصحة العالمية لها في مجال الدواء.
 

وكرم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عددًا من الكوادر والكفاءات ممن لهم اسهامات قوية في اعتماد منظمة الصحة العالمية لهيئة الدواء المصرية في مجال الدواء.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كامل الوزير وزير الصناعة منظمة الصحة العالمية هيئة الدواء رئيس الوزراء مصطفي مدبولي

مواد متعلقة

4 تعليمات مهمة من هيئة الدواء لتجنب التفاعلات الدوائية

مدبولي يشارك في احتفالية اعتماد منظمة الصحة العالمية لهيئة الدواء المصرية

رئيس هيئة الدواء يبحث توطين صناعة مستحضرات الأورام

وزير الصحة يبحث إمكانية تصدير الدواء المصري إلى الفلبين

الأكثر قراءة

مش هقعد معاك، تفاصيل مشادة ميدو وزيزو في مران الزمالك

زيزو يغادر مران الزمالك بعد ربع ساعة

أسعار الشرائح في العدادات الكودية الجديدة

زغلول صيام يكشف سر تواجد زيزو في سفارة أمريكا.. ورسالة اللاعب للرئيس الأمريكي.. ومش لازم كل حاجة أهلي وزمالك!!!

زيزو يكشف وجهته القادمة وموقفه مع الزمالك في بيان علي صفحته الرسمية

أبرزها منح متبرع البلازما 200 جنيه، رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة

لا تراجع، أول تعليق من الأهلي على بيان زيزو

الزمالك يستبعد زيزو من مباراة ستيلينبوش

منوعات

المزيد

هابل يحل لغزا عمره 35 عاما عن أورانوس

أرخص مكان لشراء الملابس الصيفية في قلب القاهرة

الأمير هاري يطعن على قرار رفع حراسته الأمنية في بريطانيا

الكيلو بـ 150 جنيها، أزمة ارتفاع أسعار الليمون البلدي تضرب الأسواق (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه في الأسواق اليوم

أحدث أسعار النحاس الأصفر اليوم الثلاثاء

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

جرائم إسرائيل فى حق الأطفال.. 55 عاما على مجزرة بحر البقر (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

في أي عمر خلق الله آدم؟ تعرف على إجابة الشعراوي (فيديو)

تفسير حلم الرقص في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال وزوال الهموم

تفسير رؤية العاصفة في المنام وعلاقتها بالتغلب على الصعاب

المزيد
الجريدة الرسمية