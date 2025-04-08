كامل الوزير: نسعى إلى تحول مصر لمركز إقليمي في صناعة الدواء بالشرق الأوسط وإفريقيا

قال المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل:"لدينا فرصة كبيرة لتعزيز صادراتنا الدوائية إلي الأسواق الدولية لا سيما الإفريقية والعربية".



وتابع خلال احتفالية هيئة الدواء: تحرص الدولة على تطوير صناعة الدواء كونها أحد أهم أولوياتها من خلال توفير بيئة جاذبة للشركات الوطنية، وتطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الاستثمار بما يضمن استدامة الانتاج وزيادة التنافسية على المستوى العالمي.

ولفت: دولة رائدة في التصنيع الدوائي، والحكومة وكافة الجهات المعنية بالتعاون مع هيئة الدواء ستواصل تقديم الحوافز الداعمة ودفع عجلة الإنتاج والتصدير لتكون مصر مركز إقليمي في صناعة الدواء في الشرق الأوسط وإفريقيا.



وشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، احتفالية هيئة الدواء المصرية بمناسبة اعتماد منظمة الصحة العالمية لها في مجال الدواء.



وكرم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عددًا من الكوادر والكفاءات ممن لهم اسهامات قوية في اعتماد منظمة الصحة العالمية لهيئة الدواء المصرية في مجال الدواء.





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