الأحد 16 مارس 2025
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أخبار مصر

رئيس هيئة الدواء يبحث توطين صناعة مستحضرات الأورام

د.على الغمراوي،فيتو
د.على الغمراوي،فيتو

استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، سامي سنقرط، المدير العام لإحدي شركات الدواء، وذلك في ظل التنسيق المستمر بين هيئة الدواء المصرية وشركات الأدوية العالمية والمحلية، لتعزيز الأمن الدوائي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعات الدوائية، بالإضافة إلى دعم البحث والتطوير لتقديم علاجات مبتكرة مما يعزز قدرة القطاع الصحي على مواجهة التحديات الطبية بكفاءة وفاعلية.

تقديم كافة التسهيلات اللازمة لدعم عمل شركاء الصناعة داخل النظام الدوائي المصري

 

وتسعى هيئة الدواء المصرية إلى تقديم كافة التسهيلات اللازمة لدعم عمل شركاء الصناعة داخل النظام الدوائي المصري بما يحقق أهداف الدولة المصرية في تحقيق سياسات التوطين والتصدير للخارج.

وخلال اللقاء، أثنى الدكتور علي الغمراوي على جهود الشركة الخاصة بدعم وتعزيز توافر المستحضرات الطبية المهمة والمبتكرة بسوق الدواء المصري، ودورها الرائد في صناعة مستحضرات الأورام.

وأشاد بجهودها في تقديم أحدث التقنيات الدوائية لعلاج الأورام، مع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين لنقل المعرفة وتطوير المنظومة الدوائية بما يتماشى مع المعايير الدولية.

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وأكد حرص هيئة الدواء المصرية على توفير كافة سبل الدعم الفني والإجرائي لتعزيز قدرة الشركة التنافسية وخطتها الاستثمارية داخل سوق الدواء المصري من خلال تقديم حزمة من الحوافز الاستثمارية المتميزة، وسعي الهيئة إلى عقد شراكات جديدة بين الشركات العالمية ونظيرتها المحلية، وتوسيع نطاق التعاون في كافة المجالات الدوائية، والعمل على جعل سوق الدواء المصري بوابة التصدير للقارة الإفريقية والأقاليم المحاورة.

شارك في اللقاء الدكتورة أماني جودت، معاون رئيس الهيئة لشؤون مكتب رئيس الهيئة.

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يأتي الاجتماع في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تطوير سياسات الدواء وتعزيز التعاون مع الشركات العالمية، بما يضمن إدخال تقنيات حديثة للعلاج وتحسين جودة الرعاية الصحية للمواطن.

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