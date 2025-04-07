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ماذا تناول السيسي وماكرون على العشاء بخان الخليلي؟ مدير مطعم نجيب محفوظ يكشف القائمة الكاملة (فيديو)

عشاء السيسي وماكرون،
عشاء السيسي وماكرون، فيتو

كشف أشرف عطية مدير مطعم نجيب محفوظ، عن قائمة عشاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بخان الخليلي.

وقال مدير مطعم نجيب محفوظ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم":"الأجواء خلال زيارة الرئيس السيسي وإيمانويل ماكرون كانت دافئة جدًا، وبفضل التنسيق بين إدارة المبيعات والسفارة الفرنسية في مصر قمنا بتحديد كل شيء، والزيارة كانت مبهجة للجميع".

قائمة عشاء السيسي وماكرون في خان الخليلي 

وتابع:"قائمة عشاء السيسي وماكرون كانت جميعها أكل مصري بنسبة 100%، حيث تناولا عصير برتقال ثم شوربة عدس، ثم تشكيلة مقبلات مصرية تحتوي على بابا غنوج وطحينة، ثم تناولا مشويات كباب وكفتة وشيش طاووق، ثم تناولا حلويات شرقية مصرية عبارة عن بقلاوة وكنافة وبسبوسة، ثم شرب الشاي بالنعناع".

وأضاف:"الأجواء كانت لطيفة وكان هناك تعاون بين أمن الرئاسة والعاملين، وأدينا العمل المطلوب منا بشكل جيد جدا والحفلة نجحت، والعشاء استغرق ما بين ساعة إلى ساعة ونصف".

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