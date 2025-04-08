تامر فايد مديرًا عامًا للإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم بمصر للطيران

أصدر الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران قرارًا بتكليف تامر عبدالله يوسف علي فايد، للقيام بأعمال وظيفة مدير عام للإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم بقطاع الأمانة العامة وشئون مجلس الإدارة، ورئيس المجلس بالشركة القابضة لمصر للطيران.

وفي سياق آخر قام الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران بتكريم سماء الدغيدى، مدير عام الإدارة العامة لمكتب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران الأسبق إحدى رموز شركة مصر للطيران، تقديرًا لعطائها الكبير وجهودها المخلصة على مدار أكثر من أربعين عامًا من العمل الجاد والمتواصل كرست حياتها لخدمة مصر للطيران وذلك فى جو يسوده مشاعر الود والحب وسط تواجد عدد من الزملاء والزميلات بالشركة.

وخلال مراسم التكريم، قدم درع الشركة لسماء تكريمًا لها خلال فترة تواجدها بالشركة وتقديرًا لإخلاصها المتفاني فى العمل، وأخلاقها الرفيعة والتى كان لها الأثر البالغ لجميع من حولها وكانت ولازالت المثال والقدوة في العطاء والتعاون المثمر، فهي تعد أيقونة متميزة من أيقونات الشركة، وكانت لها بصمة واضحة في العديد من الأحداث والإنجازات التي مرت علي الشركة فضلًا عن الإشادات التي حصلت عليها من رؤساء شركات القابضة خلال فتره عملها.

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