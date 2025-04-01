مصر للطيران تبدأ تسيير جسرها الجوي لإعادة معتمري رمضان

بدأت الشركة الوطنية مصر للطيران الناقل الوطني المصري جسرها الجوي لإعادة معتمري شهر رمضان، حيث تخطط الشركة لتشغيل ما يقرب من 205 رحلات جوية من مطاري جدة والمدينة المنورة والذي يستمر حتى 10 أبريل الجاري إلى كل من مطار القاهرة الدولي والأقصر وأسوان وبرج العرب، وذلك تزامنًا مع انتهاء عمرة رمضان وعودة المعتمرين من الأراضي المقدسة، وذلك وفي إطار جهودها المستمرة لتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات لضيوف الرحمن.

عودة رحلات عمرة شهر رمضان

وفي هذا السياق؛ أكد الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة حرصت على توفير كافة التيسيرات اللازمة لراحة المعتمرين بعد انتهاءهم من أداء مناسك عمرة شهر رمضان.

تجهيزات شركة مصر للطيران لإعادة المعتمرين

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه تم تشكيل فرق عمل من مختلف التخصصات في المطارات السعودية والمصرية لضمان انسيابية وسرعة إنهاء إجراءات السفر والوصول أثناء مرحلة العودة والتي تشهد كثافة عالية في التشغيل وكذلك العمل علي تقديم أفضل الخدمات على متن الطائرات وتذليل العقبات.

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