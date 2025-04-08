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رياضة

زيزو يغادر مران الزمالك بعد ربع ساعة

زيزو، فيتو
زيزو، فيتو

خرج أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من مران الفريق بعد 15 دقيقة من انطلاقه. 

وقال مصدر داخل نادي الزمالك: إن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، قرر استبعاد أحمد سيد زيزو من مواجهة ستيلينبوش بعد التأكد من توقيعه للأهلي.  

وتدرب أحمد سيد زيزو في مران اليوم بشكل منفرد في مران الزمالك، قبل أن يغادر المران بعد 15 دقيقة. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، لمواجهة نظيره ستيلينبوش الجنوب أفريقي في إياب دور الـ 8 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. 

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره ستيلينبوش الجنوب أفريقي يوم الأربعاء الماضي، بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد كيب تاون في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. 

موعد مباراة الزمالك وستيلنبوش الجنوب إفريقي في الكونفدرالية 

ومن المقرر أن يقام لقاء العودة بين الزمالك وستيلينبوش الجنوب إفريقي غدا الأربعاء  على ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وستيلنبوش الجنوب أفريقي 

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتعادل فريق الزمالك مع نظيره مودرن سبورت، بنتيجة 0-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد القاهرة الدولي في بطولة كأس عاصمة مصر.

بهذه النتيجة يواصل الزمالك السقوط في كأس عاصمة مصر، بعد التعادل في مباراته الأولى بالبطولة أمام الجونة ثم الخسارة أمام بتروجيت قبل أن يتعادل سلبيا اليوم أمام مودرن سبورت.

ترتيب مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر

1- بتروجيت 12 

2- الجونة 4 نقاط 

3- مودرن سبورت 4 نقاط 

4- الزمالك نقطتين 

5- سموحة بدون نقاط 

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