محافظ الأقصر يتابع مستجدات ملف التقنين والتصالح بإسنا (صور)

شهد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اجتماعا موسعا بمركز ومدينة إسنا، حيث استهل الاجتماع بتقديم الشكر والثناء إلى القائمين على ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية والمركز التكنولوجي والإدارة الهندسية بمركز ومدينة إسنا، وذلك لجهودهم الواضحة في إنجاز الأعمال المكلفين بها بصورة ملحوظة.

التقنين والتصالح محافظة الأقصر

ووجه محافظ الأقصر بضرورة التنسيق ما بين كافة الجهات المعنية لإنهاء أعمال الرفع المساحى سواء تدقيق أو جديد، مؤكدًا على دور رؤساء القرى بالتنسيق مع القيادات الشعبية لحث المواطنين على تسديد الرسوم المستحقة حتى لا يتعرضوا للمخالفات القانونية المقررة.



وقام محافظ الأقصر بتوزيع العمل بالملفات الهامة على نواب رئيس المدينة، حيث تم تكليف أحدهم بأعمال ملف استرداد أراضي أملاك الدولة وأملاك الزراعة، والآخر تم تكليفه بأعمال ملف التقنين ومتابعة أعمال الرفع المساحى والعقود، على أن يتولى الثالث متابعة أعمال المتغيرات المكانية ولجان البت، وذلك لضمان جودة العمل وإنجاز مهام هذه الملفات بالتوازى وعدم تعطيل الإجراءات.



كما وجه "عمارة" دكتور جابر الكلحى وكيل وزارة الزراعة بالأقصر بسرعة حصر التعديات على الأراضي الزراعية بالتنسيق مع رئيس مدينة إسنا للتصدى للتعديات بالمهد.



وجاءت تعليمات محافظ الأقصر لسكرتير مدينة إسنا بإعداد تقرير يتضمن موقف المعدات التابعة للحملة الميكانيكية ومواعيد صيانتها، ومعدلات الاستهلاك.



واختتم محافظ الأقصر حديثه، بالتأكيد على متابعة أعمال منظومة النظافة ورفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والجانبية، خاصة وأنه وردت عدد من الشكاوى من المواطنين بشأن منظومة النظافة بمدينة إسنا، مؤكدًا على مكافأة كل موظف يقوم بمهام وظيفته بشكل صحيح ومعاقبة المقصرين.



حضر الاجتماع كلا من الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، واللواء دكتور هشام الشيمى السكرتير المساعد بمحافظة الأقصر، والدكتور محمد رزق رئيس مدينة إسنا، وكلا من عبد الرحيم طايع ويوسف أحمد وحازم محمد، نواب رئيس مدينة إسنا، وسكرتير المدينة وعدد من مسؤولي المتغيرات المكانية والتصالح والتقنين وأملاك الدولة والمراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية ومديرية الزراعة والقيادات التنفيذية.

يأتي ذلك فى ضوء المتابعة الدورية لمتابعة سير العمل بمختلف الملفات الهامة وعلى رأسها ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية على مستوى مراكز ومدن محافظة الأقصر.

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