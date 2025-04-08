الثلاثاء 08 أبريل 2025
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بطريرك الروم الأرثوذكس يسلم محافظ الإسكندرية "وسام القائد من رتبة أسد الرسول مرقس"

بطريرك الروم الأرثوذكس
بطريرك الروم الأرثوذكس يسلم محافظ الإسكندرية "وسام القائد"

تسلم الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، من قداسة البابا ثيودوروس الثاني بطريرك الروم الأرثوذكس بجمهورية مصر العربية وسائر بلاد أفريقيا، "وسام القائد من رتبة أسد الرسول مرقس". وهي من الأوسمة المميزة التي تمنحها البطريركية لرؤساء الوزراء والوزراء المميزين في جميع أنحاء العالم.

 

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جاء ذلك خلال استقبال محافظ الإسكندرية، البابا ثيودوروس الثاني، اليوم بمكتبه، لمناقشة سبل توطيد وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

ووجه الفريق أحمد خالد خالص معاني الشكر إلى قداسة البابا ثيودوروس الثاني، علي هذا الوسام العظيم. وأكد أن الإسكندرية ترتبط ارتباطا وثيقا بالحضارة اليونانية حاملة بكل تأكيد إرث حضاري لا مثيل له.

 

 وأشار إلى أن هذا اللقاء هو تأكيد أن الإسكندرية ستظل رمز الحضارة التي تضم على أرضها كافة الأطياف والجنسيات.

وأهدى الفريق أحمد خالد "درع محافظة الإسكندرية" إلى البابا ثيودوروس الثاني، مقدما بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن مواطني الإسكندرية الشكر إلى على جهوده خلال الفترة الماضية والمستمرة حتى الآن لتعزيز التعاون بين الجانبين.

وأضاف الفريق أحمد خالد أن المحافظة حريصة على زيادة تعزيز التعاون وتقديم الدعم الكامل للجالية اليونانية بالإسكندرية، بالإضافة إلى التنسيق لإقامة مشروعات مشتركة تهدف إلى إحياء التراث اليونان ليكون إرثا للأجيال القادمة، وهو ما رحب به قداسة البابا ثيودوروس الثاني.

من جانبه؛ أكد البابا ثيودوروس الثاني على أن مصر هي بلد حبيبة ومباركة وبعث برسالة محبة وسلام للعالم أجمع من هذه الأرض الطيبة المضافة. مشيرًا  أن الإسكندرية مدينة عريقة مليئة بالتاريخ ويكن لها الكثير من الحب حيث أنها من أجمل إسكندريات العالم.

وثمن  البابا ثيودوروس الثاني ما تم إنجازه من مشروعات قومية في الإسكندرية في ظل رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وأضاف أن الجالية اليونانية والقبرصية في الإسكندرية يعيشون في وطنهم الثاني والإسكندرية لها مكانة خاصة في قلوب الجميع.

جاء ذلك بحضور الأرشمندريت ذمسكينوس الأزرعي/ وكيل في الإسكندرية، ومدير العلاقات العامة والإعلام بالمحافظة.

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الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية الروم الأرثوذكس بجمهورية مصر العربية

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