جاهزية ملعب شيخا ولد بيديا لاستضافة مباراة الأهلي والهلال السوداني (صور)

دوري أبطال إفريقيا، نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي صور لملعب شيخا ولد بيديا الذي أصبح علي أتم استعداد لاستضافة مباراة الأهلي والهلال السوداني في التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة في دوري أبطال إفريقيا.

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر ضيفًَا ثقيلًا على منافسه فريق الهلال السوداني اليوم الثلاثاء ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلى والهلال السودانى فى دوري أبطال أفريقيا

تأهل الأهلي إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32 بالفوز بمجموع المباراتين بستة أهداف دون رد، ثم حقق الفوز على ستاد أبيدجان الإيفواري برباعية مقابل هدفين باستاد القاهرة بالجولة الأولى لدور المجموعات.

الاهلي والهلال

ثم تعادل الأهلي سلبيًا مع أورلاندو بايرتس فى جنوب أفريقيا بالجولة الثانية.

وحقق فوزًا عريضًا على شباب بلوزداد بسداسية مقابل هدف في الجولة الثالثة بالقاهرة ثم خسر من شباب بلوزداد بهدف دون رد.

ثم فاز على ستاد أبيدجان الايفواري بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم خسر من أورلاندو بيراتس بهدفين مقابل هدف بالجولة الأخيرة.

و فاز على الهلال السودانى بهدف دون رد في ذهاب ربع نهائي البطولة.

الاهلي والهلال

الهلال السوداني

فيما بدأ الهلال السوداني مشواره بالبطولة بتخطي عقبة أهلى بنى غازى الليبى بالفوز ذهابًا بهدف دون رد.

ثم التعادل بهدف لكل فريق في مباراة الإياب ثم تخطى بطل السودان عقبة فريق سان بيدرو الاثيوبى بالتعادل ذهابًا 2-2.

ثم فاز الهلال إيابًا أمام بطل اثيوبيا بهدف لكل فريق وفى دور المجموعات حقق الهلال الفوز على يانج أفريكانز التنزانى بهدفين دون رد.

ثم فاز على مازيمبى الكونغولى بهدفين مقابل هدف.

الاهلي والهلال

ثم فاز على مولودية الجزائر بهدف دون رد.

ثم تعادل مع مولودية الجزائر بهدف لكل فريق ثم خسر من يانج أفريكانز بهدف دون رد.

و خسر من مازيمبى برباعية دون رد بالجولة الأخيرة.

وأخيرا خسر من الأهلي بهدف دون رد في ذهاب ربع نهائي البطولة.

موعد مباراة الأهلي أمام الهلال السوداني والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي مع فريق الهلال السوداني في مباراة الإياب في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء في موريتانيا.

وتنقل مباراة الإياب بين الأهلي والهلال السوداني عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

مباراة الأهلي والهلال السوداني

وتمثل هذه المباراة أهمية كبيرة للنادي الأهلي، حيث يدخل الفريق اللقاء سعيا لحسم بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، خاصة بعد فوزه في مباراة الذهاب بهدف دون رد في المواجهة التي جمعت الفريقين بالقاهرة يوم الثلاثاء الماضي.

الاهلي والهلال

ويُركز الجهاز الفني ولاعبو الأهلي بشكل كامل على مواصلة المشوار الإفريقي، سعيًا لتحقيق اللقب القاري للمرة الثالثة على التوالي والـ13 في تاريخ النادي.

من جانبه، يدخل فريق الهلال السوداني مواجهة الإياب رافعًا شعار "لا بديل عن التأهل"، حيث يأمل الفريق السوداني في استغلال عاملي الأرض والجمهور، رغم اللعب خارج السودان، وذلك لتحقيق انتصار يؤهله إلى الدور نصف النهائي.

دوري أبطال أفريقيا

ويخوض فريق الهلال السوداني مبارياته ببطولة دوري أبطال أفريقيا في موريتانيا، بسبب الأوضاع السياسية التي تمر بها دولة السودان خلال الفترة الماضية.

الأهلي والهلال

يذكر أن المتأهل من مباراة الأهلي والهلال، يلتقي المتأهل من مواجهة الترجي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي في دور نصف نهائي من دوري أبطال أفريقيا.

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