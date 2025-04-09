الجنسية الأجنبية حلم يطادر المئات.. ضوابط عديدة تحددها الأجهزة المعنية.. دول تشترط التنازل عن الجنسية الأصلية.. وهذه أبرز المستندات المطلوبة

يسعى بعض المواطنين للحصول على جنسية الدولة التي يقيم بها، وذلك كنوع من الاستقرار والحصول على مزايا إضافية، خلال فترة إقامتهم الطويلة في هذه الدولة، حيث أنه خلال الفترة التى يقضونها تصبح الجنسية الأجنبية للدولة المقمين بها حلم يطادرهم، وبعد الوصول تظل العقبة هى الاجراءات والأوراق المطلوبة للحصول على الجنسية الأجنبية.

ويسعى البعض جاهدا للحصول على الجنسية الأجنبية ويقدم كافة الأوراق ولكن يتفاجئ بشرط لم يتوقعه هو التنازل عن الجنسية المصرية مقابل الحصول على جنسية الدولة المقيم بها.. وهنا التساؤلات تبادر الى أذهان البعض منهم عن الإجراءات والأوراق المطلوبة للتنازل عن الجنسية المصرية مقابل الحصول على الجنسية الأجنبية.. ومنها، كيف أتخلى عن جنسيتي، وأسهل الجنسيات حصولا، بجانب معرفة وهل تسمح مصر بتعدد الجنسيات، وعقوبة حمل جنسيتين، وغيرها من التساؤلات.

الحصول على الجنسية الأجنبية والتنازل عن الجنسية المصرية

يقول مصدر مسئول، إنه يقدم هذا الطلب بغرض الإذن للمصرى بالتجنس بجنسية أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية وذلك طبقا للمادة العاشرة من القانون رقم 26 لسنة 1975، ويقبل الطلب من صاحب الشأن أو وكيله القانونى بتوكيل مباشر خاص مثبت به غرض تنازله عن الجنسية المصرية، كما يقبل من الوالد إذا كان الابن قاصرا لا يعتبر من صدر بشأنه قرار وزارى بالإذن بالتجنس فاقدا للجنسية المصرية إلا بعد دخوله الفعلى فى الجنسية الأجنبية.

وأضاف المصدر، بانه يرخص لمن أذن له بالتجنس بجنسية أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية فى تقديم طلب للاحتفاظ بالجنسية المصرية خلال مدة عام من تاريخ القرار أو من تاريخ دخوله الفعلى في الجنسية الأجنبية، وفي حالة عدم استخدام رخصة الاحتفاظ خلال العام يمكنه التقدم بطلب لرد الجنسية المصرية.

وأشار إلى أنه لا يعتد بالطلب المقدم عن طريق الموقع إلا بعد حضور صاحب الشأن الى الإدارة ومعه أصول المستندات وسداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب، ولا يتم إسترداد الرسوم بعد تقديم الطلب من خلال الموقع لأي سبب.



المستندات المطلوبة للحصول على الجنسية الأجنبية



شهادة ميلاد مقدم الطلب

شهادة ميلاد والد مقدم الطلب (في بعض الحالات قد تطلب شهادة ميلاد جده)

جواز السفر الأجنبي في حالة دخوله في الجنسية الأجنبية

جواز السفر المصري الساري

بطاقة الرقم القومي السارية

تقديم الطلب على النموذج المعد لهذا الغرض فى الادارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

-المتابعة مع إدارة الجوازات خلال ثلاثة أشهر من تقديم الطلب لإستصدار قرار وزاري

التنازل عن الجنسية المصرية

وأشار المصدر،ـ أنه لا يمكن التنازل عن الجنسية المصرية دون الحصول على جنسية أخرى وفقًا للقوانين المصرية، وفي مصر، يتم اعتبار حق الجنسية حقًا مكفولًا دستوريًا، وعادةً ما يُتطلب من الأفراد الذين يرغبون في التخلي عن الجنسية المصرية الحصول على جنسية أخرى أولا، ولا يُسمح للمصريين بالتخلي عن جنسيتهم المصرية ما لم يحصلوا على جنسية أخرى لتحل محلها، وفي حالة الحصول على جنسية أخرى، يجب تقديم طلب لوزارة الداخلية للحصول على موافقة للتنازل عن الجنسية المصرية، ومن المهم الالتزام بالقوانين واللوائح المحلية المعمول بها في كل بلد عند التفكير في قضايا الجنسية والجنسيات المتعددة.

التنازل عن الجواز المصري في ألمانيا

أكد المصدر، أن القانون الألماني يشترط التنازل عن أي جنسية أخرى مقابل الحصول على الجنسية الألمانية، الأمر الذي قد يسبب مشكلة لدى هؤلاء المواطنين الذين لا يرغبون في التنازل عن جنسيتهم الأصلية.

وشدد المصدر، الى إن كل دولة تفرض القوانين المنظمة للمقيمين بها والراغبين في التجنس بجنسيتها، وأن هناك ضوابط تكون ملزمة على الجميع وليس علي المصريين فقط، مؤكدا أن الجنسية حقوق وواجبات.

وأشار المصدر، بان بعض الدول تشترط التنازل عن الجنسية المصرية أو الموطن الاصلى مقابل الحصول على الجنسية المصرية.

وتجدر الاشارة ومناشدات المواطنين فى وقت سابق تدخل السلطات المسئولة لحل هذه المشكلة.

قانون الجنسية المصري وسحب الجنسية



ونصت المادة ١٥ من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته، بإصدار قانون الجنسية المصرية على: يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية اكتسابه إياها.

كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج وذلك خلال السنوات الخمسة التالية لاكتسابه إياها، وذلك في أي حالة من الحالات الآتية:

(١) إذا حكم عليه في مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف.

(٢) إذا حكم عليه قضائيًّا في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.

(٣) إذا كان قد انقطع عن الإقامة في مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.

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