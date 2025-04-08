قرار مفاجئ من الهلال السوداني قبل مواجهة الأهلي بساعات

أعلن نادي الهلال السوداني عن فتح أبواب ملعب "شيخو بيديا" في موريتانيا، مجانا لجماهيره في مباراته ضد النادي الأهلي، التي ستقام، اليوم الثلاثاء، لحساب جولة الإياب في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الهلال السوداني يحشد جماهيره في مواجهة الأهلي

واتخذ الهلال السوداني خطوة مفاجئة بشراء التذاكر المخصصة لجماهيره، وتقديمها مجانا عند الدخول إلى ملعب "شيخو بيديا" الذي سيحتضن المباراة ضد المارد الأحمر.

وكان الموج الأزرق قد بدأ في حشد جماهيره مبكرا بهدف مساندته في مباراة الحسم ضد منافسه المصري، وتلقى النادي دفعة معنوية كبيرة بمناشدة رئيس نادي نواذيبو الموريتاني لجماهير النادي لمؤازرة الهلال باعتباره ممثلا لموريتانيا، بعد ظهوره التاريخي في النسخة الحالية من البطولة.

كما شهدت الصفحات الشخصية للجماهير الموريتانية مساندة العملاق السوداني في مباراته الحاسمة ضد ممثل الكرة المصرية.

الهلال يختتم استعداداته لمباراة الأهلي

وأكمل الهلال السوداني جاهزيته لمباراته ضد النادي الأهلي المصري، واختتم تحضيراته بحصة تدريبية أمس الإثنين، وسط حماس كبير، حيث اختار المدرب فلوران إيبينجي تشكيله المثالي.

ويرغب رفاق القائد محمد عبد الرحمن في مواصلة انتفاضتهم وتقديم مباراة متميزة وتحقيق النتيجة الأفضل، التي تكفل لهم تعويض فارق الهدف الذي خسروا به جولة الذهاب وتجريد الأهلي من لقبه.

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