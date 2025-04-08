تعرف على إصدارات "القومي للترجمة" في النسخة الثانية من المهرجان السنوي الثقافي للجامعة الأمريكية

بخصومات تصل لـ25%..

بعد إعلان الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن إطلاق النسخة الثانية من مهرجانها الثقافي السنوي "AUC Tahrir2025 CultureFest"، الذي يقام في الفترة من 10 إلى 12 أبريل 2025 في حرم الجامعة التاريخي تحت عنوان "القاهرة كمدينة عالمية"، يشارك المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي في المعرض المقام ضمن فعاليات المهرجان يومي 11 و12 أبريل بمجموعة من أهم العناوين الصادرة عن المركز بخصم 25%.

اصدارات القومي للترجمة المشاركة فى المهرجان

تضم القائمة الكثير من الإصدارات القيمة والحديثة عن المركز القومي للترجمة ونذكر منها: كتاب "هيباتيا" تأليف تشارلز كنجزلي وترجمة زينب حسن السيد، و"من التراث الإغريقي" تأليف هسيودوس وترجمة محيى الدين محمد مطاوع، و"لورانس في شبه الجزيرة العربية" تأليف سكوت آندرسون وترجمة محمد صبري الدالي، و"القبط والغرب" تأليف أليستر هاميلتون وترجمة مجدي جرجس.

كذلك اصدارات و"الفن والمعرفة" تأليف جيمس أو. يونج وترجمة عبده الريس، و"المغول والعالم الإسلامي" تأليف ببتر جاكسون وترجمة منى زهير الشايب، و"الكنائس في مصر" تأليف جودت جبرا وترجمة أمل راغب، والتاريخانية" تأليف بول هاميلتون وترجمة علي الغفاري، و"دماء في سردينيا" تأليف جراتسيا ديليدا وترجمة دينا عمار وعائشة عماد، وقصور مصر المنسية" تأليف كارولين كورخان وترجمة نانيس حسن عبد الوهاب، و"تحدي تنمية العالم الثالث" تأليف هوارد هاندلمان وترجمة أحمد محمود.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.