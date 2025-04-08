الثلاثاء 08 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

بخصومات تصل لـ25%..

تعرف على إصدارات "القومي للترجمة" في النسخة الثانية من المهرجان السنوي الثقافي للجامعة الأمريكية

جانب من الاصدارات.فيتو
جانب من الاصدارات.فيتو

بعد إعلان الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن إطلاق النسخة الثانية من مهرجانها الثقافي السنوي "AUC Tahrir2025 CultureFest"، الذي يقام في الفترة من 10 إلى 12 أبريل 2025 في حرم الجامعة التاريخي تحت عنوان "القاهرة كمدينة عالمية"، يشارك المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي في المعرض المقام ضمن فعاليات المهرجان يومي 11 و12 أبريل بمجموعة من أهم العناوين الصادرة عن المركز بخصم 25%.

 

اصدارات القومي للترجمة المشاركة فى المهرجان

تضم القائمة الكثير من الإصدارات القيمة والحديثة عن المركز القومي للترجمة ونذكر منها: كتاب "هيباتيا" تأليف تشارلز كنجزلي وترجمة زينب حسن السيد، و"من التراث الإغريقي" تأليف هسيودوس وترجمة محيى الدين محمد مطاوع، و"لورانس في شبه الجزيرة العربية" تأليف سكوت آندرسون وترجمة محمد صبري الدالي، و"القبط والغرب" تأليف أليستر هاميلتون وترجمة مجدي جرجس.

كذلك اصدارات و"الفن والمعرفة" تأليف جيمس أو. يونج وترجمة عبده الريس، و"المغول والعالم الإسلامي" تأليف ببتر جاكسون وترجمة منى زهير الشايب، و"الكنائس في مصر" تأليف جودت جبرا وترجمة أمل راغب، والتاريخانية" تأليف بول هاميلتون وترجمة علي الغفاري، و"دماء في سردينيا" تأليف جراتسيا ديليدا وترجمة دينا عمار وعائشة عماد، وقصور مصر المنسية" تأليف كارولين كورخان وترجمة نانيس حسن عبد الوهاب، و"تحدي تنمية العالم الثالث" تأليف هوارد هاندلمان وترجمة أحمد محمود.

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إصدارات القومي للترجمة الجامعة الأمريكية بالقاهرة الدكتورة كرمة سامي المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي المركز القومي للترجمة

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