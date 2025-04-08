اعترافات صادمة لعصابة مخدرات تقودها سيدة: شغالين في الفودو والأستروكس والشادو

أمرت نيابة الجيزة بحبس سيدة وعاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة بمنطقة كرداسة.

جاء ذلك عقب تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين وبحوزتهم كميات من مخدرات "الاستروكس" و"الفودو" و"الشابو"، بالإضافة إلى 3 هواتف محمولة.

وكشفت التحريات أن المتهمين كانوا يستعدون لترويج تلك المواد بين عملائهم في المنطقة. وبمواجهتهم، اعترف المتهمون أمام رجال المباحث بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، مؤكدين أنهم يتخذون من أحد الأماكن المهجورة في المنطقة وكرا لتخزين المخدرات وتوزيعها على الزبائن.

كما أقر المتهمون بأن السيدة هي من تتولى إدارة عملية البيع والتواصل مع الزبائن، بينما يتولى العاطلان توصيل المواد وتحصيل الأموال، وأكدوا أنهم بدؤوا نشاطهم منذ عدة أشهر، وحققوا مكاسب مادية من وراء ترويج تلك المواد.

تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تباشر النيابة المختصة التحقيق مع المتهمين.

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