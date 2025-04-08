كانت تفكر في حياتها وذئب ينتظرها، قصة فتاة تحرش بها شاب في عين شمس

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة عاطل متهم بهتك عرض فتاة أثناء صعودها سلم أحد العقارات بدائرة قسم شرطة عين شمس إلى جلسة 17 أبريل الجاري.



تفاصيل القضية تعود إلى شهر مارس الماضي وبمنطقة عين شمس وفي الساعة الثانية ظهرا أثناء عودة فتاة من عملها، وقد بدا عليها الارهاق الشديد تستعجل خطواتها الذهاب إلى منزلها لترتاح.



وأثناء انغمار الفتاة في تفكيرها عندما تصل الي المنزل ماذا تأكل هل يوجد معها أعباء من العمل تستلزم أن تقضيها في بيتها أم لا، فوجئت بشاب يسير وراءها في الشارع لم تعطه انتباها في بداية الأمر وظنت أن الأمر صدفة.



ظلت الفتاة في طريقها الي بيتها كعادتها يوميا والشاب يسير وراها خطوة بخطوة إلى أن بدأ توجيه عبارات فاحشة إليها فانتبهت الفتاة وعلمت تمام العلم أن الكلام لها وأن الرجل يقصدها ويسير وراءها متعمد التحرش بها.



أسرعت الفتاة خطواتها ولم ترد على الشاب علّها تصل إلى منزلها وينتهي ذلك اليوم التعيس، ولكن لم تكن تعلم الأولى أن الأخير ذا طبع سيئ لا يخجل ولا يهمه سوى شهواته، فسارت الفتاة حتى وصلت إلى العقار منزلها وصعدت السلم.

وهنا، لم يأبه الشاب بأحد وهمّ بالصعود وراء الفتاة والتحرش بها، ولامس جسدها، فصرخت الفتاة مستغيثة حتى تجمع الأهالي ونجحوا في الإمساك به وتقديمه إلى العدالة.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، تربص بالمجني عليها أعلى سلم العقار، وما إن رآها حتى ارتكب جريمته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن تلك الجريمة قد اقترنت بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان قام بهتك عرض المجني عليها بالقوة والتهديد بأن أشهر في وجهها سلاحا أبيض مطواة لبث الرعب في نفسها وتعدى عليها بالضرب ثم لامس مواطن عفتها.

كما وجهت له النيابة تهمة حيازة سلاح أبيض مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لإحرازها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

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