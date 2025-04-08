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حوادث

اليوم، أولى جلسات محاكمة عاطل متهم بهتك عرض فتاة بعين شمس

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة عاطل متهم بهتك عرض فتاة أثناء صعودها سلم أحد العقارات بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، تربص للمجني عليها أعلى سلم العقار وما أن رآها حتى ارتكب جريمته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن تلك الجريمة قد اقترنت بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان قام بهتك عرض المجني عليها بالقوة والتهديد بأن أشهر في وجهها سلاحا أبيض مطواة لبث الرعب في نفسها وتعدى عليها بالضرب ثم لامس مواطن عفتها.

كما وجهت له النيابة تهمة حيازة سلاح أبيض مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لإحرازها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

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محكمة جنايات القاهرة قسم شرطة عين شمس عين شمس

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