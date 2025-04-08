الثلاثاء 08 أبريل 2025
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أخبار مصر

إعلان نتائج انتخاب أمناء اللجان الفرعية للجنة الوطنية للشباب والمناخ

وزيرا البيئة والشباب
وزيرا البيئة والشباب والرياضة

أعلنت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، نتائج انتخابات أمناء اللجان الفرعية للجنة الوطنية للشباب والمناخ، والتي تعد خطوة هامة في دعم القيادات الشبابية وتوسيع مشاركتهم في العمل المناخي في مصر.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مشاركة الشباب في وضع وتنفيذ السياسات المناخية أصبحت ضرورة ملحة لتحقيق العدالة المناخية والاستدامة البيئية، مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية للشباب والمناخ جاءت امتدادًا لتوصيات مؤتمر المناخ COP 27 الذي استضافته مصر في شرم الشيخ.
 

أهداف اللجنة الوطنية للشباب والمناخ

ومن جانبه، أعرب الدكتور أشرف صبحي عن فخره بهذه الخطوة التي تمثل نقلة نوعية في مسار تمكين الشباب، مؤكدًا على التزام الوزارة بتوفير كافة سبل الدعم للجنة لتكون منصة حقيقية لصوت الشباب المصري في محافل المناخ العالمية.

وجاءت أهداف اللجنة الوطنية للشباب والمناخ في توسيع قاعدة المشاركة الشبابية في العمل المناخي، وتمثيل الشباب في السياسات والمفاوضات والمبادرات المحلية والمنتديات الدولية، ورفع الوعي وبناء القدرات وتمكين جيل جديد من القادة الشباب.
 

الفائزون في الانتخابات

ندى علي - أمينة لجنة التعليم والتوعية.

عمر أبو رية - أمين لجنة السياسات والمناصرة.

سامح غُزْل - أمين لجنة الابتكار والحلول.

دُنيا خالد - أمينة لجنة التواصل المجتمعي والإعلام.

وتُعد اللجان الفرعية الركن الأساسي في بنية اللجنة الوطنية، حيث تشكل في مجموعها الجمعية العامة للجنة، وهي المعنية باتخاذ القرارات الاستراتيجية، ومناقشة أبرز القضايا المناخية، وتمثيل الشباب في المحافل الوطنية والدولية ذات الصلة.

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