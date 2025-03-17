كان عاوز يسابقني، اعترافات سائق متهم بقتل آخر دهسا في المرج

أدلي سائق سيارة ربع نقل متهم بقتل آخر بسبب خلافات بينهما حول أولوية المرور بدائرة قسم شرطة المرج، باعترافات تفصيلية امام نيابة المرج.

وقال المتهم انه لا يعرف المجني عليه ولا توجد بينهما سابق معرفة او خلافات مشيرا الي انه يوم الواقعة كان يسير في طريقه بصورة طبيعية مستقلا سيارته الربع نقل.

وأضاف المتهم انه كان خارجا في مهمة عمل نقل بعض الاغراض بسيارته لاحد الاشخاص وكان ذلك وقت نهار رمضان، مشيرا الي انه فوجيء بظهور سيارة المجني عليه بجواره وبدا ان قائدها يريد أن يسابقه.



واشار المتهم الي انه نهر المجني عليه محاولا اثناءه عن فكرته تخطيه علي الطريق غير سامحا له بتجاوزه فالقي علي سيارته حجرا حتي يكف عن افعاله.



واوضح المتهم ان المجني عليه نزل الي سيارته للاطمئنان عليها واثناء سيره بسيارته صدمه دون قصد فاسقطه غارقا مضيفا انه عندما شاهده في هذه الحالة خاف من المسائلة القانونية وفر هاربا.

وكانت مباحث قسم شرطة المرج تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين سائقين ومصرع أحدهما، وبالانتقال والفحص تبين أن المتهم أقدم على قتل المجني عليه دهسا أسفل عجلات سيارته بسبب خلافات حول أولوية المرور.

ودلت التحريات أن المتهم والمجني عليه نشبت بينهما مشادة كلامية أثناء سيرهما على الطريق بمنطقة المرج فألقي المتهم حجر على زجاج سيارة المجني عليه الأمر الذي اضطره للنزول للاطمئنان على سيارته.

وأشارت التحريات إلى أنه أثناء قيام المجني عليه بالاطمئنان على سيارته دهسه المتهم أسفل عجلات سيارته.

تم نقل الجثة إلى المشرحة والقبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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