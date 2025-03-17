الإثنين 17 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

كان عاوز يسابقني، اعترافات سائق متهم بقتل آخر دهسا في المرج

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أدلي سائق سيارة ربع نقل متهم بقتل آخر بسبب خلافات بينهما حول أولوية المرور بدائرة قسم شرطة المرج، باعترافات تفصيلية امام نيابة المرج.

وقال المتهم انه لا يعرف المجني عليه ولا توجد بينهما سابق معرفة او خلافات مشيرا الي انه يوم الواقعة كان يسير في طريقه بصورة طبيعية مستقلا سيارته الربع نقل.

وأضاف المتهم انه كان خارجا في مهمة عمل نقل بعض الاغراض بسيارته لاحد الاشخاص وكان ذلك وقت نهار رمضان، مشيرا الي انه فوجيء بظهور سيارة المجني عليه بجواره وبدا ان قائدها يريد أن يسابقه.


واشار المتهم الي انه نهر المجني عليه محاولا اثناءه عن فكرته تخطيه علي الطريق غير سامحا له بتجاوزه فالقي علي سيارته حجرا حتي يكف عن افعاله.


واوضح المتهم ان المجني عليه نزل الي سيارته للاطمئنان عليها واثناء سيره بسيارته صدمه دون قصد فاسقطه غارقا مضيفا انه عندما شاهده في هذه الحالة خاف من المسائلة القانونية وفر هاربا.

وكانت مباحث قسم شرطة المرج تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين سائقين ومصرع أحدهما، وبالانتقال والفحص تبين أن المتهم أقدم على قتل المجني عليه دهسا أسفل عجلات سيارته بسبب خلافات حول أولوية المرور.

ودلت التحريات أن المتهم والمجني عليه نشبت بينهما مشادة كلامية أثناء سيرهما على الطريق بمنطقة المرج فألقي المتهم حجر على زجاج سيارة المجني عليه الأمر الذي اضطره للنزول للاطمئنان على سيارته.

وأشارت التحريات إلى أنه أثناء قيام المجني عليه بالاطمئنان على سيارته دهسه المتهم أسفل عجلات سيارته.

تم نقل الجثة إلى المشرحة والقبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة المرج قسم شرطة المرج النيابة العامة

مواد متعلقة

الإعدام شنقا لعاطلين لاتهامهم بقتل شخص بالقليوبية

اعترافات صادمة للمتهم بقتل صديقه بالشرقية

حيثيات محاكمة مضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها

الأكثر قراءة

حبس المتهمين بالتعدي على ضابط شرطة في قنا أثناء شراء مواد غذائية

أخبار مصر: تفاصيل التعدي على ضابط قنا، استقرار الحالة الصحية لـ أحمد شيبة، عودة انخفاض درجات الحرارة

الداخلية تكشف تفاصيل التعدي على ضابط شرطة بقنا

آخر تطورات أسعار الذهب في الأسواق اليوم الإثنين 17-3-2025 ببداية التعاملات

تحذير عاجل من التعليم لطلاب الثانوية العامة 2025

معهد التغذية يكشف الأطعمة المحظورة على مرضى الضغط في رمضان (فيديو)

التعاون في الطاقة والكهرباء أبرزها، مستجدات تطور الشراكة الاستراتيجية المصرية السعودية

وفاة أستاذ جامعي مصري أثناء تأدية عمله في العراق

منوعات

المزيد

ترامب يفوز بكأس الجولف في ناديه (فيديو)

مقتل 37 شخصا، ضحايا موجة الطقس السيئ في 3 ولايات أمريكية

صراصير ونقص في الطاولات، فوضى بالمكاتب الفدرالية بعد قرار ترامب بعودة الموظفين

ترامب يواجه عصابة فنزويلية خطيرة بقانون من القرن الثامن عشر

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الدولار اليوم الإثنين 17-3-2025 في بداية التعاملات

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأحد

كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بطولات محمد صلاح مع ليفربول قبل نهائي كأس كاراباو (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

هل قطع الأرحام في رمضان ينقص من أجر الصيام؟ الأزهر للفتوى يجيب (فيديو)

تفسير رؤية المصحف في المنام وعلاقتها بأداء فريضة الحج

حدث في 17 رمضان سنة 58 هـ، وفاة السيدة عائشة أم المؤمنين

المزيد
الجريدة الرسمية