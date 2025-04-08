الأنبا ثاوفيلس يرسم 7 كهنة جدد في إيبارشية منفلوط

ترأس نيافة الأنبا ثاوفيلس، أسقف إيبارشية منفلوط ورئيس دير الأمير تادرس الشطبي، القداس الإلهي بكنيسة الشهيد مارجرجس بمنفلوط (مقر المطرانية)، بمشاركة نيافة الأنبا بيجول، أسقف ورئيس دير السيدة العذراء (المحرق) بجبل قسقام.

كهنة جدد

وخلال القداس، وعقب صلاة الصلح، قام نيافتهما بسيامة 7 شمامسة جدد في رتبة كهنة للخدمة بعدد من كنائس الإيبارشية، وجاءت السيامات على النحو التالي:

1. الشماس باسم إبراهيم كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء بمنفلوط، باسم القس إيلاريون.

2. الشماس هاني حليم كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء بقرية العزية، باسم القس قزمان.

3. الشماس روماني جرجس كاهنًا على كنيسة الشهيد مارجرجس بنجع رزيق، باسم القس حبيب جرجس.

4. الشماس باسم كمال كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء بنجع سبع، باسم القس سيفين.

5. الشماس روماني صبحي كاهنًا على كنيسة القديس البابا كيرلس السادس بقرية العزية، باسم القس مقار.

6. الشماس بيشوي يحيى كاهنًا على كنيسة الشهيد مار مينا العجايبي بقرية رميح، باسم القس باڤلي.

7. الشماس مايكل ماهر كاهنًا على كنيسة الشهيد أبي سيفين بمنفلوط، باسم القس يوئيل.

عقب السيامة، توجه الآباء الجدد إلى دير الأمير تادرس الشطبي بمنفلوط لقضاء فترة الأربعين يومًا المخصصة بعد السيامة، وفق التقاليد الكنسية.

وشارك في الصلوات عدد من الآباء كهنة الإيبارشية، وخورس الشمامسة، إلى جانب حضور شعبي كبير من أبناء الكنيسة.

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