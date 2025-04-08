إصابة 14 شخصًا في انقلاب ميكروباص بينهم 6 من عائلة واحدة بكفر الشيخ

أصيب 14 شخصًا في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الدولي الساحلي بينهم 6 من عائلة واحدة" بالقرب من قرية البناين في مركز البرلس، وتم نقل المصابين بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى بلطيم النموذجي لتلقي العلاج والفحوصات الطبية اللازمة.

وأوضح مصدر طبي بمديرية الشئون الصحية في محافظة كفر الشيخ أن المستشفى استقبل المصابين الذين تم تسجيل بياناتهم كالتالي: يوسف طلبة محمد (20 سنة) مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، إسلام حمودة جمعة (28 سنة) يشتبه في كسر بالضلوع، جمال عبد الناصر عبد المولى (20 سنة) مصاب بجروح متفرقة، محمد إسماعيل السيد (21 سنة) مصاب بكدمات وسحجات متفرقة، محمد فريد القزاز (35 سنة) يشتبه في كسر بالقدم اليسرى، وسلومة السيد حمودة (40 سنة) يشتبه في نزيف داخلي بالمخ.

كما أصيب أيضًا في الحادث، محمد محمد محمود (24 سنة) بسحجات وكدمات متفرقة، محمد محمد القزاز (29 سنة) بكدمات شديدة بالذراعين، أحمد عادل القزاز (29 سنة) يشتبه في كسر بالساق اليمنى، أحمد محمد خاطر (30 سنة) مصاب بسحجات وكدمات متفرقة، خميس فريد علي (30 سنة) يشتبه في ارتجاج بالمخ، محسن محمد القزاز (48 سنة) يشتبه في كسر بالقدم اليمنى، مصطفى جابر القزاز (21 سنة) مصاب بسحجات وكدمات متفرقة، ومحسن جابر القزاز (18 سنة) مصاب بسحجات وكدمات متفرقة.

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