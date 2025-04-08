توجيه من محافظ الدقهلية لإنهاء الازدحام بالمركز التكنولوجي في ميت غمر (صور)

واصل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، زيارته الميدانية بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة ميت غمر.

وجلس المحافظ بين المواطنين، وتابع بنفسه سير العمل وتوافد المواطنين على المركز، في إطار حرصه الدائم على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

مشاركة جميع الموظفين بالإدارات الداخلية في العمل بالمركز التكنولوجي

كما أصدر المحافظ توجيهاته بضرورة مشاركة جميع الموظفين بالإدارات الداخلية التابعة لرئاسة المركز ممن لديهم أعمال خفيفة، في دعم زملائهم في المركز التكنولوجي، من خلال التواجد الفعّال والمساعدة في تسريع إنهاء الإجراءات وتقليل الزحام داخل المركز.



مرزوق: الهدف الأساسي هو التيسير على المواطنين وتحقيق رضاهم

وأكد مرزوق أن الهدف الأساسي هو التيسير على المواطنين وتحقيق رضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفًا للمتابعة الميدانية وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب لضمان الالتزام والانضباط داخل مؤسسات الخدمة.

محافظ الدقهلية: "أنا قاعد وسط المواطنين لغاية ما كل مواطن يحصل على مصلحته"



ووجّه المحافظ حديثه إلى اللواء أنور عثمان، رئيس مركز ومدينة ميت غمر، مؤكدًا: "أنا قاعد وسط المواطنين لغاية ما كل مواطن يحصل على مصلحته"، في إشارة واضحة إلى التزامه الكامل بمتابعة الخدمات المقدمة ميدانيًا وضمان حصول كل مواطن على الخدمة المطلوبة في أقرب وقت وبأفضل جودة.

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