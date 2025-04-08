الثلاثاء 08 أبريل 2025
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خارج الحدود

ترامب يلغي قيودا لـ بايدن بشأن الذكاء الاصطناعي

ترامب،فيتو
ترامب،فيتو

قال البيت الأبيض إنه أمر الوكالات الاتحادية بتعيين موظفين مسئولين عن الذكاء الاصطناعي وتطوير استراتيجيات لتوسع الحكومة في استخدام تلك الأداة، وهو ما يلغي أمرين من عهد الرئيس السابق جو  بايدن فرضا قيودا على استخدام هذه التكنولوجيا.

وجه مكتب الإدارة والموازنة الأمريكي الوكالات الحكومية بتنفيذ ممارسات إدارة الحد الأدنى من المخاطر للاستخدامات عالية التأثير للذكاء الاصطناعي وتطوير سياسة للذكاء الاصطناعي التوليدي في الأشهر المقبلة.

وجاء في مذكرة للمكتب أنه "يتعين على الوكالات أن تتبنى نهجا متقدما ومؤيدا للابتكار يستفيد من هذه التكنولوجيا للمساعدة في تشكيل مستقبل العمليات الحكومية"، بحسب رويترز.

وألغت المذكرة أمرين صدرا في عهد إدارة بايدن، كان أحدهما يأمر الوكالات باتخاذ إجراءات وقائية لحماية حقوق الأفراد وضمان الشفافية، بينما سعى الآخر إلى فرض قيود على عمليات استخدام الذكاء الاصطناعي.

وكان أمر بايدن قد وجه أيضا بتعيين موظفين مسؤولين عن الذكاء الاصطناعي.

ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا صدر عام 2023 ووقعه بايدن كان يهدف إلى تقليل مخاطر الذكاء الاصطناعي من خلال مطالبة المطورين بمشاركة البيانات.

وقال البيت الأبيض إنه لن يفرض بعد الآن "قيودا بيروقراطية غير ضرورية على استخدام الذكاء الاصطناعي الأمريكي المبتكر في السلطة التنفيذية".

وأضاف أنه يجب على الوكالات أن "تعمل على زيادة استخدام الذكاء الاصطناعي أمريكي الصنع".

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