الصين ترفض ضغوط ترامب وتطالب واشنطن بإظهار "الاحترام"

اتهمت الصين اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة بممارسة الضغط والتهديد والابتزاز بعدما فرض الرئيس دونالد ترامب رسوما جمركية إضافية بنسبة 50 في المئة على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان في مؤتمر صحفي دوري "لا رابح في حرب تجارية أو جمركية، ولا فائدة من الحمائية.

الصينيون لا يُثيرون المشكلات لكنهم لا يخشونها الضغط والتهديد والابتزاز ليست الطريقة الصحيحة للتعامل مع الصين"، بحسب فرانس برس.

ودعا جيان الولايات المتحدة إلى إظهار "احترام" إذا كانت تريد إجراء محادثات تجارية.

وقال "إذا كانت الولايات المتحدة تريد حقا إجراء محادثات، يجب أن تتخذ سلوكا ينم عن مساواة واحترام ومنفعة متبادلة".

وأضاف "إذا تجاهلت الولايات المتحدة مصالح البلدين والمجتمع الدولي وأصرت على حرب التعرفات الجمركية والحرب التجارية، فإن الصين ستقاتل بالتأكيد حتى النهاية".

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