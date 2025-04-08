أول تعليق من مسئول مدرسة الشهيد رائد طيار محمد عادل بشأن وفاة رئيس إدارة الباجور التعليمية

بعد جولة وزير التربية والتعليم أمس

كشف محمد بكر مدير مدرسة الشهيد رائد طيار محمد عادل شبل عباس الثانوية المشتركة، عن تفاصيل جديدة بشأن واقعة وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية بمحافظة المنوفية عقب زيارة محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم.

وقال مدير المدرسة في منشور على فيسبوك: "بالنسبة لوفاة أسامة البسيوني، مدير عام إدارة الباجور التعليمية، وارتباطها بوجود وزير التربية والتعليم، حاسس إن جمهورية مصر العربية تنتظر أن أقول إن سيادة الوزير عنّف أو أهان السيد مدير الإدارة، مما أدى إلى وفاته. هذا الأمر لم يحدث أمامي ولم أسمع أي حوار أصلاً بين الوزير وبين السيد مدير الإدارة، كل ما رأيته هو أن مدير الإدارة كان واقفًا خلف السيد الوزير، ولم أسمع أي كلام أساسًا، وأثناء دخولي المدرسة مصطحبًا السيد الوزير، لم أرَ السيد مدير الإدارة داخل المدرسة نهائيًا. وأشهد الله العظيم أنني لم أرَ أي مشادة كلامية أو أي حوار دار بين السيد الوزير والسيد مدير الإدارة نهائيًا، وأشهد الله أن الوزير تعامل معنا بكل أدب واحترام ومع جميع طلاب المدرسة. وفي نهاية الزيارة، طلب مني كمدير للمدرسة أن أجمع جميع العاملين في المدرسة لأخذ صورة تذكارية لما وجده من التزام في المدرسة من طلاب ومدرسين، وأثنى علينا جميعًا".

متحدث التعليم يكشف كواليس الاتصال الأخير بين الوزير ومدير إدارة الباجور

نعى شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك”، أسامة بسيوني مدير عام إدارة الباجور التعليمية بمحافظة المنوفية الذي توفي أمس بعد زيارة وزير التعليم محمد عبد اللطيف.

وكتب شادي زلطة: “رحم الله الأستاذ الفاضل أسامة بسيوني مدير عام إدارة الباجور التعليمية بمحافظة المنوفية وأسكنه فسيح جناته. كنا اليوم في زيارة مفاجئة على بعض مدارس الإدارة، ولمسنا على أرض الواقع، جهودا مضنية انعكست على تحقيق الانضباط والالتزام بالمدارس التي شهدتها الزيارة، وتطبيقا حرفيا للقرارات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، وهو ما كان محل ثناء من الوزير محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم.. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته، وجعل حُسن إدراته في ميزان حسناته”.

وأكد مصدر أن مدير الإدارة شعر بإعياء شديد وتم نقله لمستشفى الباجور التخصصي، قبل أن يفارق الحياة، جراء توقف مفاجئ للقلب.

وكان اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا يفيد باستقبال مستشفى الباجور التخصصى لأسامة بسيونى مدير إدارة الباجور التعليمية، في حالة إعياء وتوفي عقب وصوله للمستشفى.

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