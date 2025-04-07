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أخبار مصر

عنفه أم شكره؟ التفاصيل الكاملة لوفاة مدير إدارة الباجور التعليمية بعد زيارة الوزير

مدير إدارة الباجور
مدير إدارة الباجور المتوفي

حالة من الحزن الشديد سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعد انتشار نبأ وفاة أسامة بسيونى مدير إدارة الباجور التعليمية بمحافظة المنوفية، بعد زيارة وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف،  وهو ما أثر الجدل حول أسباب الوفاة.

وفاة مفاجئة لمدير إدارة الباجور التعليمية 

ففي البداية كشف مصدر بمحافظة المنوفية أن مدير الإدارة شعر بإعياء شديد وتم نقله لمستشفى الباجور التخصصي، قبل أن يفارق الحياة، جراء توقف مفاجئ للقلب.

وكان اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا يفيد باستقبال مستشفى الباجور التخصصى لأسامة بسيونى مدير إدارة الباجور التعليمية، في حالة إعياء وتوفي عقب وصوله للمستشفى.

وفور انتشار الخبر علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، كشف عدد من المعلمين أن سبب الوفاة هو تعنيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لمدير الادارة أمام المعلمين بسبب وجود قصور في تنفيذ بعض التعليمات، والبعض قال: إن الوزير أهان مدير الإدارة مما تسبب في إصابته بأزمة قلبية.

تفاصيل مقابلة وزير التعليم مع مدير إدارة الباجور 

وعلي صعيد اخر كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن آخر كلمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لمدير إدارة الباجور التعليمية قبل وفاته، حيث أشاد خلالها الوزير بما شهده من انضباط لسير العملية التعليمية ومستوى حضور الطلاب، كما وجه بتكريمه نظرا لجهوده في ضبط العملية التعليمية.

ونفي المصدر ما تم تداوله على لسان مصادر في محافظة المنوفية بشأن تعنيف الوزير لمدير الإدارة التعليمية بالباجور قبل وفاته بدقائق، مؤكدا أنه لم يكن متواجدا خلال جولة الوزير لأنها جوله مفاجئة، وأن مدير الإدارة جاء بعد انتهاء زيارة الوزير بعدد من المدارس.

وأكد أن الوزير لم يرصد سلبيات حتى يقوم بتعنيف مدير الإدارة، وانه أبلغ المعلمين ومدير الإدارة شكره على الالتزام بالتعليمات، كما أنه صُدم بعد إبلاغه بنبأ وفاة مدير الإدارة لأنه كان يتحدث معه منذ دقائق.

وتوفى اليوم أسامة بسيونى مدير إدارة الباجور التعليمية بمحافظة المنوفية، وذلك عقب انتهاء زيارة محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، في جولة مفاجئة تفقد خلالها عددا من المدارس بالمحافظة.

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