الإثنين 07 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مصدر بالتعليم: الوزير وجه بتكريم مدير إدارة الباجور قبل وفاته

مدير إدارة الباجور
مدير إدارة الباجور

كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن آخر كلمات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لمدير إدارة الباجور التعليمية قبل وفاته، حيث أشاد خلالها الوزير بما شهده من انضباط لسير العملية التعليمية ومستوى حضور الطلاب، كما وجه بتكريمه نظرا لجهوده في ضبط العملية التعليمية.

وتوفي اليوم أسامة بسيونى مدير إدارة الباجور التعليمية بمحافظة المنوفية، وذلك عقب انتهاء زيارة محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، في جولة مفاجئة تفقد خلالها عددا من المداس بالمحافظة.

إعياء مفاجئ

وأكد مصدر أن مدير الإدارة شعر بإعياء شديد وتم نقله لمستشفى الباجور التخصصي، قبل أن يفارق الحياة، جراء توقف مفاجئ للقلب.

وكان اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا يفيد باستقبال مستشفى الباجور التخصصى لأسامة بسيونى مدير إدارة الباجور التعليمية، في حالة إعياء وتوفي عقب وصوله للمستشفى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسامة بسيونى مدير إدارة الباجور مدير امن المنوفية مستشفى الباجور التخصصي وزارة التربية والتعليم وزير التربية والتعليم

الأكثر قراءة

وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية عقب انتهاء زيارة الوزير

لقطات جديدة لجولة السيسي وماكرون بالقاهرة التاريخية (فيديو وصور)

هستناك في مكتبي، تفاصيل مكالمة وزير التعليم لمدير إدارة الباجور قبل وفاته

أسعار الدولار تواصل الارتفاع في منتصف تعاملات اليوم الإثنين

تفاصيل رسالة زيزو لمسئولي الزمالك وموعد تجديد التعاقد

7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين مصر وفرنسا، تعرف عليها

التعليم تكشف حقيقة تعنيف الوزير لمدير الإدارة التعليمية بالباجور قبل وفاته

“ماذا سيفعل ماكرون في مصر؟"، لو باريسيان تسلط الضوء على زيارة الرئيس الفرنسي للقاهرة

منوعات

المزيد

هواتف آيفون وزجاجات نبيذ، دبلوماسي سوري يتورط في عملية تهريب ضخمة بالبرازيل

مشاجرة حامية بين مسافرين في مطار رفيق الحريري ببيروت..لهذا السبب (فيديو)

ربطوه في الكرسي، أردني يثير الذعر داخل طائرة متجهة إلى سيدني

إحصاء صادم من منظمة الصحة العالمية لحالات الوفاة أثناء الولادة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الآحد 6-4-2025

تعرف على سعر كيس السكر اليوم الأحد

تعرف على أسعار النحاس الأحمر اليوم

المزيد

انفوجراف

"انفو جراف" الزراعة تكشف 3 مؤشرات على نضج محصول القمح

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

بعد حادث عامل سيرك طنطا، ما مقدار دية قطع اليدين وحكم التصالح فيها؟

هل يجوز تأخير توزيع الميراث بعد رحيل الأب لحين وفاة الأم؟ أمين الفتوى يجيب

تفسير رؤية الهروب من الشرطة في المنام وعلاقتها بقرب انتهاء مشكلة

المزيد
الجريدة الرسمية