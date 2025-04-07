مصدر بالتعليم: الوزير وجه بتكريم مدير إدارة الباجور قبل وفاته

كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن آخر كلمات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لمدير إدارة الباجور التعليمية قبل وفاته، حيث أشاد خلالها الوزير بما شهده من انضباط لسير العملية التعليمية ومستوى حضور الطلاب، كما وجه بتكريمه نظرا لجهوده في ضبط العملية التعليمية.

وتوفي اليوم أسامة بسيونى مدير إدارة الباجور التعليمية بمحافظة المنوفية، وذلك عقب انتهاء زيارة محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، في جولة مفاجئة تفقد خلالها عددا من المداس بالمحافظة.

إعياء مفاجئ

وأكد مصدر أن مدير الإدارة شعر بإعياء شديد وتم نقله لمستشفى الباجور التخصصي، قبل أن يفارق الحياة، جراء توقف مفاجئ للقلب.

وكان اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا يفيد باستقبال مستشفى الباجور التخصصى لأسامة بسيونى مدير إدارة الباجور التعليمية، في حالة إعياء وتوفي عقب وصوله للمستشفى.

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