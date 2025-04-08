فتش عن المرأة .. قصة خطف وتعذيب سيدة بالاميرية .. ربة منزل تستعين بابناء شقيقها في الجريمة و50 الف جنيه كلمة السر

امرأة كانت هي كلمة السر في قضية، اليوم، حيث بدأت القصة باتهام سيدة لأخرى بسرقة جهاز إلكتروني منها، وهو الأمر الذي نفته المجني عليها، إلا أن المتهمة لم تقتنع بالإجابة.

تملك الشك من المتهمة، ودون أن تمتلك أدلة على ذلك، خططت المتهمة لأخذ الجهاز من المجني عليها وتلقينها درسا حتى تتعلم الأدب، وفي حال رفضها ستجبرها على توقيع إيصالات أمانة بثمنه، على حد قول المتهمة في تحقيقات نيابة الأميرية.



المتهمة استعانت بأبناء شقيقها في خطف المجني عليها



جلست المتهمة مع نفسها تفكر في كيفية اخذ الجهاز من المجني عليها فبادرها شيطانها بالفكرة وهي أن تخطف الأخيرة بمساعدة اثنين من ابناء شقيقها ثم ضربها لانتزاع اعتراف سرقتها الجهاز عنوة منها ثم أخذ ثمنه منها أو اخذه.



المتهمون وضعوا خطة للانتقام من المجني عليها

انتظر المتهمون اللحظة الحاسمة ثم هاتف أحد المتهمين السيدة المجني عليها وطلب منها الحضور لتسوية الخلاف بينها وبين عمتهم دون اللجوء الي قسم الشرطة، وبالفعل وافقت واستقلوا معها السيارة خاصتها ثم توجهوا بها الي منزلهم الكائن بمنطقة الأميرية.



50 ألف جنيه وكرسي وحبال تقييد مسرح الجريمة

وداخل الشقة مسرح الجريمة، امسك المتهمون بالمجني عليها ثم أجسلوها على كرسي كرها عنها وقيدوها بالحبال، ثم تعدوا عليها بالضرب، قائلين لها: " فين الجهاز اطلعي بيه ده تمنه 50 ألف جنيه " لترد معرفش مخدتش حاجة منكم مش معايا.

المتهمون



وأمام رفض المجني عليها ونفيها أي علاقة بواقعة سرقة الجهاز الإلكتروني، أجبروها تحت وطأة الضرب والتعذيب علي توقيع ايصالي أمانة بقيمة مليون جنيه حتي يضمنوا سكوتها.



بلاغ شقيق المجني عليها ينقذ اخته من موت محقق



شقيق المجني عليها لاحظ غياب أخته وتوجه إلى قسم شرطة الأميرية سريعا وأبلغ بتغيب أخته وأدلى بأوصافها وأوصاف سيارتها لتتحرك الأجهزة الامنية وتتبع خط سير المجني عليها، وتتوصل إلى مكانها وتحررها وتقبض علي الجناة وتحيلهم الي النيابة العامة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



وكان قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من مالك محل ملابس- مُقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، بتضرره من قيام (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم) باحتجاز (شقيقته) بمسكنها بدائرة القسم.

وبالفحص تبين قيام السيدة ونجلي شقيقها باستدراج شقيقة المُبلغ للسيارة ملكها وصولًا لمسكنهم والتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها بكدمات متفرقة بالجسم وإكراهها على توقيع 2 إيصال أمانة، وذلك لشكهم فى قيامها بسرقة جهاز إلكترونى من مسكنهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم بارشادهم ضبط السيارة المستخدمة فى الواقعة – إيصالى الأمانة مُذيلان بتوقيع المجنى عليها – هاتف محمول خاص بالمشكو فى حقها "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد إرتكابهم للواقعة"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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