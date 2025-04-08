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حوادث

هتك عرض أطفال وصور فاضحة، قصة صاحب شركة من البزنس لخلف القضبان

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

قضت محكمة الجيزة بسجن صاحب شركة برمجة 15 عاما بتهمة هتك عرض طفلين وإنتاج محتوى إباحي لهم في الجيزة.

 

ووجهت النيابة للمتهم تهمة هتك عرض طفلين وإنتاج محتوى إباحي، واستغلال الأطفال في شركته للحصول على محتوى إباحي، وابتزازهم باستخدام أدوات اتصال لابتزاز الضحايا ونشر المحتوى.

 

كشفت النيابة العامة، في التحقيقات أن المتهم، هدد طفلين آخرين "ي.م"، و"ع.ب"، كتابة بإفشاء أمورهما وخطفهما إذا لم ينصاعوا لأوامره باستمرارية، إرسال مقاطع مرئية عارية يظهرا فيها مواطن عفتهما، مستغلا حداثة سن المجني عليهما واحتياجهما للأموال، حال كونهما لم يتما ستة عشر عاما.

 

شهادات الضحايا في التحقيقات
 

أفاد الطفلان "م. م" و"م. م" بتعرضهما للاستغلال من قبل المتهم في شركته، كما أفاد "ا. أ" بتواصله مع المتهم عبر "سناب شات" وابتزازه للحصول على محتوى إباحي.


كما ذكر المجني عليه الاخير "ع. ب" أن المتهم تعرف عليه عبر واتساب وابتزازه للحصول على مقاطع مرئية إباحية.

 

وأفادت التحقيقات أن تقرير الفحص الفني أظهر وجود محادثات وصور ومقاطع مرئية إباحية على هاتف المتهم، وأن المتهم حصل على محتوى إباحي لعدة أطفال، منهم طفلان آخران، مقابل تحويلات مالية.

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