86 مليون دولار صادرات الصناعات الغذائية المصرية للمملكة المتحدة في 2024

أكد المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أن صادرات الصناعات الغذائية المصرية بلغت 86 مليون دولار في عام 2024 مقارنة بـ 72 مليون دولار في عام 2023.

وأشار التصديرى للصناعات الغذائية، إلى أن المنتجات المصرية من الصناعات الغذائية حققت نمو بنسبة ١٩٪؜ إلى المملكة المتحدة خلال عام 2024.

وقال المجلس إنه يأتى فى مُقدمة المنتجات المصرية المُصدرة التالي:

1- الفواكه المجمدة بقيمة 15.7 مليون دولار

2- الفراولة المجمدة التي بلغت قيمتها 10.6 مليون دولار.

3- الشكولاتة بقيمة 9 ملايين دولار

4- محضرات الخضر بقيمة 5.6 مليون دولار

5- خضر مجمدة بقيمة 4.6 مليون دولار

6-صوصات الطماطم بقيمة 3.9 مليون دولار.

هذا بالإضافة إلى العديد من المنتجات الأخرى مثل الزيوت الأساسية والراتنجات والعصائر مما يعكس التنوع الكبير في صادرات مصر من الصناعات الغذائية.

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