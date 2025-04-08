اعترافات المتهمين بحيازة مواد مخدرة ببولاق، وقرار عاجل من النيابة ضدهما

أمرت نيابة الجيزة بحبس عاطلين ٤ أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة حيازة كمية من المواد المخدرة وعدد كبير من الأسلحة البيضاء، في منطقة بولاق الدكرور، قبل ترويجها على عملائهما.

اعترافات المتهمين بالاتجار في المخدرات

وبمواجهة المتهمين، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، وأقرّا بأنهما كانا يستعدان لترويج الكمية المضبوطة بين عدد من الزبائن المعروفين لديهما في المنطقة، وأضافا أن الأسلحة كانت بحوزتهما للدفاع عن النفس وحماية تجارتهما من المنافسين أو الحملات الأمنية.

وكانت معلومات قد وردت إلى رجال المباحث تفيد بقيام المتهمين بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وحيازتهما أسلحة بيضاء لاستخدامها في تأمين نشاطهما غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تم إعداد مأمورية أسفرت عن ضبط المتهمين، وبحوزتهما كميات متنوعة من المواد المخدرة المعدّة للبيع، بالإضافة إلى عدد من الأسلحة البيضاء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأمرت بما سبق.

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