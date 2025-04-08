منتخب مصر للكرة النسائية يخوض الودية الثانية أمام الأردن اليوم

منتخب مصر للكرة النسائية، يخوض المنتخب مضر الأول للكرة النسائية اليوم الثلاثاء، مباراته الودية الثانية أمام الأردن بملعب الدفاع الجوى والتي تأتي في إطار استعداد الفراعنة لمواجهة غانا، تمهيدا لمنافسات الدور الثانى والأخير من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكان منتخب مصر للكرة النسائية على نظيره الأردنى بثلاثية نظيفة فى المباراة الودية التى أقيمت، الجمعة الماضى، على ملعب النادى الأهلى بمدينة نصر، وسجل أهداف منتخب مصر، اللاعبات ليلى شريف ونادين غازى ونادية صوان.

قائمة منتخب مصر للكرة النسائية



وأعلن الجهاز الفني قائمة المنتخب للمباراتين كالتالى:

نورا خالد

رودينا عبد الرسول

نهي طارق

نادين غازى

ثريا أشرف

حبيبه عصام

فرح سمير علي

منه عزت

منار السيد

ندى عماد

مروة توفيق

كنزى مجدي

عزة مجدى

يارا صبرى

حبيبه عماد

أميرة محمد

نور عبد الواحد

مهيرة على

ياسمين عبد العزيز

عهد طارق

نادية رمضان

ليلي شريف

نادية صوان

ليلي ادريس

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