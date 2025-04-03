الخميس 03 أبريل 2025
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رياضة

منتخب مصر للكرة النسائية يخوض وديتين أمام نظيره الأردني

منتخب الكرة النسائية،فيتو
منتخب الكرة النسائية،فيتو

منتخب الكرة النسائية، يخوض منتخب مصر الأول للكرة النسائية، مباراتين وديتين مع نظيره الأردني بالقاهرة فى إطار استعدادات منتخب مصر للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المغرب 2026.


وتقام المباراة الأولى غدا الجمعة على ملعب النادى الأهلى بمدينة نصر في تمام الساعة 7 مساء، بينما تقام المباراة الثانية الثلاثاء المقبل بالدفاع الجوى.

 

قائمة  منتخب مصر للكرة النسائية 


وأعلن الجهاز الفني قائمة المنتخب للمباراتين كالتالى: 
نورا خالد 
رودينا عبد الرسول 
نهي طارق 
نادين غازى
ثريا أشرف 
حبيبه عصام 
فرح سمير علي
منه عزت 
منار السيد 
ندى عماد 
مروة توفيق 
كنزى مجدي 
عزة مجدى 
يارا صبرى 
حبيبه عماد 
أميرة محمد 
نور عبد الواحد 
مهيرة على 
ياسمين عبد العزيز 
عهد طارق 
نادية رمضان
ليلي شريف 
نادية صوان 
ليلي ادريس

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