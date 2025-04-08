فعاليات اليوم الثاني من الأسبوع البيئي بـ سياحة القناة (صور)

واصلت كلية السياحة والفنادق بـ جامعة قناة السويس فعاليات اليوم الثاني من الأسبوع البيئي، الذى يقام تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة.

وأكدت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن فعاليات الأسبوع البيئي تُعد امتدادًا لرؤية الجامعة في إشراك طلابها في القضايا البيئية ذات الأبعاد التنموية، وتشجيعهم على المبادرة والإبداع، مشيدةً بتنوع الأنشطة في اليوم الثاني وثرائها من حيث المضمون والتفاعل.

جانب من فعاليات الأسبوع البيئي، فيتو

جانب من فعاليات الأسبوع البيئي، فيتو

دمج البعد الجمالي والبيئي في بيئة التعلم

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة نيفين جلال، عميدة كلية السياحة والفنادق، أن الكلية تسعى من خلال هذه الفعاليات إلى دمج البُعد الجمالي والبيئي في البيئة الجامعية، بما يعكس هوية الكلية ورسالتها في دعم التنمية المستدامة.

جانب من فعاليات الأسبوع البيئي، فيتو

جانب من فعاليات الأسبوع البيئي، فيتو

جانب من فعاليات الأسبوع البيئي، فيتو

تنفيذ مبادرة التشجير

وضمن فعاليات الأسبوع البيئي يتم تنفيذ بمبادرة التشجير، حيث استقبلت الدكتورة سمر محمد مصلح محمد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، المهندسة تغريد أبو السعود، مدير إدارة الحدائق والمتنزهات بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بحضور أشرف حلمي، مدير إدارة المسطحات الخضراء بالجامعة، وإدارة التشجير بالجامعة، وعدد من العمال المختصين.

جانب من فعاليات الأسبوع البيئي، فيتو

جانب من فعاليات الأسبوع البيئي، فيتو

جانب من فعاليات الأسبوع البيئي، فيتو

زراعة الأشجار المثمرة

وتم تحديد أماكن مناسبة لزراعة عشر أشجار مثمرة من أنواع الجوافة والليمون والزيتون، على أن يتم غرسها في اليوم التالي.

كما شهد اليوم إطلاق مبادرة الجدارية الفنية، بقيادة الفنان التشكيلي الدكتور مصطفى غنيم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفن والحياة، وبمشاركة الدكتورة رينيه صبحي فهمي، الحاصلة على دكتوراه في النحت التعبيري ومدير المؤسسة.

واستُقبل الفنانون من قِبل الدكتورة نيفين جلال، عميد الكلية، والدكتورة سمر محمد مصلح محمد، وعدد من الطلاب الموهوبين في فن الرسم، حيث شرعوا معًا في تنفيذ الجدارية الفنية التي تعبر عن هوية الكلية ورسالتها، واستمر العمل بها حتى السادسة مساءً، على أن يُستكمل الجزء الأخير منها يوم الأربعاء.

جانب من فعاليات الأسبوع البيئي، فيتو

جانب من فعاليات الأسبوع البيئي، فيتو

جانب من فعاليات الأسبوع البيئي، فيتو

ولم تغب الجهود الميدانية عن اليوم الثاني، حيث انطلقت مبادرة نظافة المرافق الجامعية، بالتنسيق مع إدارة الكلية، وبإشراف وليد محمد فؤاد، أمين الكلية، حيث تم توزيع أدوات النظافة والمواد المطهرة وصناديق القمامة الجديدة على العمال، الذين باشروا تنظيف القاعات والممرات ودورات المياه بالدور الثاني منذ الساعة العاشرة صباحًا وحتى الواحدة والنصف ظهرًا، على أن تُستكمل الأعمال في الدور الأول باليوم التالي.

وتجسد هذه الأنشطة التزام جامعة قناة السويس برؤية وطنية متكاملة نحو بيئة جامعية نظيفة وجاذبة، تعزز من فرص التعلم والإبداع، وتُرسخ لدى الطلاب قيم الجمال والمسؤولية البيئية، في إطار من العمل الجماعي والمشاركة الفعالة.

وأعربت إدارة الكلية عن شكرها وتقديرها لكافة المشاركين في اليوم الثاني من الأسبوع البيئي، مثمنةً جهود الفنانين، والعاملين، وطلاب الكلية الذين تركوا جميعًا بصمة جمالية وإنسانية تعكس وعيًا بيئيًا متناميًا يعزز من مسار التنمية المستدامة.



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