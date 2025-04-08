انطلاق المؤتمر الحادي عشر بكلية الطب البيطري بجامعة قناة السويس

شهدت جامعة قناة السويس، انطلاق فعاليات المؤتمر الطلابي الحادي عشر لكلية الطب البيطري، والذى انطلق تحت عنوان "الرقمنة والذكاء الاصطناعي في الطب البيطري من أجل أمن غذائي مستدام".

الرعاة والمشرفون على فعاليات المؤتمر

ويقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتورة داليا منصور عميد الكلية، وبإشراف تنفيذي الدكتورة أمينة علي دسوقي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة هبه سيد المحلاوي مقرر المؤتمر والمدير التنفيذي لوحدة الدعم الأكاديمي بالكلية.

جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو

جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو

أبرز محاور المؤتمر

ناقش المؤتمر عدة محاور حول الأمراض الناشئة والمتجددة في الثروة الحيوانية، وتثمين المنتجات الثانوية والمخلفات الحيوانية، وجودة وسلامة المنتجات ذات الأصل الحيواني، إلى جانب التحسين الوراثي للقطعان، واستخدام تقنيات تربية صديقة للبيئة، واستراتيجيات الوقاية والسيطرة على الأمراض الحيوانية، ومكافحة مقاومة المضادات الحيوية.

الهدف من إقامة المؤتمر

وهدف المؤتمر إلى تنمية ثقافة البحث العلمي لدى الطلاب، وتعزيز مهاراتهم البحثية، والحث على الإبداع والابتكار، وغرس قيم التنافس العلمي والعمل الجماعي، وبناء جسور من التواصل العلمي بين الطلاب ومختلف أقسام الكلية، إلى جانب دمجهم في الخطة البحثية للجامعة، والتحفيز على المشاركة المجتمعية، والتشجيع على مواكبة التطورات الحديثة في سوق العمل، والتوعية بأهداف ومحاور رؤية مصر 2030، والحث على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في المجال البيطري.

جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو

جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو

ومن جانبها، أكدت الدكتورة داليا منصور حامد عميد الكلية أن طلاب كلية الطب البيطري بجامعة قناة السويس يمثلون ركيزة أساسية في الارتقاء بالمستوى العلمي، والمحافظة على مكتسبات الأجيال السابقة، مشيرة إلى حرص الكلية الدائم على أن تظل في الصدارة بفضل طلابها المتميزين.

كما رحبت بمشاركة ممثلي المجتمع الخارجي في فعاليات المؤتمر، حيث شارك الدكتور عبد الرحمن أحمد، نقيب الأطباء البيطريين بالإسماعيلية، والدكتور إيهاب هلال، نقيب الأطباء ببورسعيد، والدكتورة نشوى محمود إسماعيل، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، والدكتورة فاطمة محمد أحمد، رئيس بحوث بمعهد بحوث صحة الحيوان، والدكتورة وفاء أحمد إسماعيل، مدير المعمل المرجعي للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجني بالإسماعيلية.

بدء فعاليات المؤتمر

بدأت الفعاليات بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبه كلمات ترحيبية ألقاها الدكتور محمد يس، مدير مركز الدعم الأكاديمي، إيذانًا بافتتاح المؤتمر.

كما تحدث الدكتور محمد يس، مؤكدًا على أهمية المؤتمرات الطلابية في دعم الأفكار البحثية، وربطها بالمشاريع التطبيقية تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس، مشيدًا بالمستوى المتقدم الذي أظهره طلاب الكلية من خلال مشاركاتهم العلمية في المؤتمر.

وفي كلمتها، أعربت الدكتورة أمينة دسوقي علي عن بالغ شكرها لإدارة الكلية ووحدة الدعم الأكاديمي واللجنة المنظمة على هذا الإنجاز المشرف، مثنية على المجهودات الكبيرة التي بذلها الطلاب بإشراف السادة أعضاء هيئة التدريس، مؤكدة أهمية مواصلة العمل والتعلم من أجل توسيع المدارك واكتساب المهارات الدقيقة كالقدرة على التنظيم والإلقاء والتفكير الإبداعي.

فيما أشارت الدكتورة هبة المحلاوي إلى أن المؤتمر هذا العام شهد إقبالًا ملحوظًا من الطلاب، بمشاركة 67 فريقًا بحثيًا قدموا أبحاثًا عملية وإكلينيكية وأبحاثًا مقالية على مستوى علمي راقٍ، تركزت حول استخدامات الذكاء الاصطناعي في الطب البيطري، مشيرة إلى التفاعل الكبير من طلاب الفرقة الأولى والذي يعكس حرصهم على تنمية قدراتهم منذ المراحل الأولى لدراستهم الجامعية.

وتضمنت فعاليات المؤتمر تقديم ندوة تعريفية بنادي ريادة الأعمال بعنوان "إزاي تبدأ مشروعك" قدمتها الدكتورة أفنان ممدوح بركات مدير النادي، بالإضافة إلى ندوة تعريفية بعنوان "التعريف ببرامج المركز الجامعي للتطوير المهني"، ألقتها الدكتورة آلاء عبده حلمي عبد الجواد، مدرس الرقابة الصحية على الألبان وأخصائي تطوير مهني أول بالمركز، والتي تناولت الخدمات التي يقدمها المركز من تدريبات وورش عمل وملتقيات توظيف وفرص تدريبية متنوعة لطلبة وخريجي الجامعة، وذلك في إطار خطة المركز لتعزيز الوعي المهني لدى الطلاب.

شهد المؤتمر عرض 62 بحثًا تقديميًا و5 ملصقات علمية، وتم الإعلان عن فوز 12 مجموعة بحثية، من بينها 8 أبحاث تم تصعيدها لتمثيل الكلية في المؤتمر الطلابي العام لجامعة قناة السويس، والمقرر انعقاده في السادس من مايو 2025.

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