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حوادث

تحقيقات النيابة: تسرب الغاز السر وراء حريق شقة في عين شمس

مطافي، فيتو
مطافي، فيتو

كشفت تحقيقات نيابة عين شمس حول حريق نشب داخل شقة سكنية في أحد العقارات دون وقوع أي إصابات، أن تسرب الغاز السبب وراء اندلاع النيران. 

 

حريق شقة في منطقة عين شمس

 كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة عين شمس، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بسيارة إطفاء لمكان الحريق.
وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة عين شمس غرفة عمليات شرطة النجدة قوات الحماية المدنية النيابة العامة

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